गहरे डिप्रेशन में आ गए ‘लापता लेडीज’ के ‘छोटू’, रो-रोकर सुनाई आपबीती; पुलिस ने बचाया
‘लापता लेडीज’ में 'छोटू' का किरदार निभाकर मशहूर होने वाले सतेंद्र सोनी ने एक बेहद ही भावुक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में उन्होंने रोते हुए अपना दर्द साझा किया। इसके बाद पुलिस ने उनकी मदद की।
ऑस्कर की रेस में शामिल रही किरण राव की सुपरहिट फिल्म ‘लापता लेडीज’ में 'छोटू' का यादगार किरदार निभाने वाले मध्य प्रदेश में जबलपुर के सिहोरा निवासी बाल कलाकार सतेंद्र सोनी के साथ मैहर में धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मैहर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पैसा न मिलने और प्रोड्यूसर द्वारा धमकी दिए जाने के बाद सतेंद्र ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई। बॉलीवुड कलाकार का वीडियो वायरल होते ही मैहर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मैहर एसपी अवधेश प्रताप सिंह के कड़े निर्देश पर कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई और कलाकारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित मुंबई रवाना किया।
जानकारी के अनुसार, अभिनेता सतेंद्र सोनी को फिल्म 'पेड़ पालकी' की शूटिंग के लिए मैहर बुलाया गया था। सतेंद्र ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ लगातार 8 दिनों तक यहां शूटिंग की। लेकिन काम पूरा होने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर पुष्पेंद्र सिंह उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई देने से साफ मुकर गया। जब उन्होंने अपने हक के पैसे मांगे, तो पैसे देने के बजाय प्रोड्यूसर उन्हें सीधे शब्दों में धमकियां देने लगा। इस बर्ताव के कारण वे गहरे मानसिक अवसाद और तनाव में आ गए थे।
रविवार सुबह दूसरा वीडियो जारी कर जताया खाकी का आभार
सोशल मीडिया पर रोते हुए कलाकार का वीडियो वायरल होते ही मैहर एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया। उनके मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी (टीआई) अनिमेष द्विवेदी अपनी टीम के साथ तत्काल पीड़ित कलाकारों के पास पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा कवच देते हुए मामले को संभाला, जिसके बाद आज रविवार की सुबह सतेंद्र सोनी अपने साथी कलाकारों श्रीधर दुबे और पंकज शर्मा के साथ सुरक्षित मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गए।
सतेंद्र ने मुंबई पहुंचकर इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो पोस्ट कर लिखा, 'हम मुंबई सुरक्षित पहुंच गए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैहर पुलिस का एवं जिन लोगों ने भी हमें इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया।' वीडियो में उन्होंने संकट के समय मसीहा बनकर सामने आए मैहर एसपी अवधेश प्रताप सिंह, कोतवाली टीआई अनिमेष द्विवेदी समेत पूरी मैहर पुलिस टीम का दिल से आभार व्यक्त किया है।
कपिल शर्मा शो से शुरू हुआ था सिहोरा के लाल का सफर
मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिहोरा के रहने वाले सतेंद्र सोनी आज फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित नाम हैं। अभिनय की दुनिया में पहचान बनाने के लिए उन्होंने मुंबई में कड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'द कपिल शर्मा शो' से की थी। 'लापता लेडीज' में छोटू की भूमिका से घर-घर में लोकप्रिय हुए सतेंद्र इसके अलावा वरुण धवन की 'बवाल', 'अब तो भगवान भरोसे', सुपरहिट वेब सीरीज और फिल्म 'मिर्जापुर' और 'वनवास' जैसे कई बड़े और राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं।
कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस टीम ने कलाकारों से संपर्क किया था। कलाकारों ने सुरक्षा के लिहाज से आगे यहाँ काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद निर्माताओं से आवश्यक बातचीत कर सतेंद्र सोनी और उनके साथियों को पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है।
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