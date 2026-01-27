Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़छिंदवाड़ाMadhya Pradesh three compartments separated from the engine of Sivani-Batul special train in Chhindwara
छिंदवाड़ा में चलती ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे, टला बड़ा हादस; सभी यात्री सुरक्षित

छिंदवाड़ा में चलती ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे, टला बड़ा हादस; सभी यात्री सुरक्षित

संक्षेप:

कई यात्री ट्रेन से उतरकर किनारे खड़े हो गए। ट्रेन करीब आधा घंटा वहीं जस की तस खड़ी रही। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ट्रेन के इंजन से डिब्बे अलग हुए तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी। यानी अगर ट्रेन हाई स्पीड में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

Jan 27, 2026 05:38 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। छिंदवाड़ा में सिवनी-बैतूल स्पेशल ट्रेन के इंजन से तीन डिब्बे अलग हो गए। हादसे के बाद ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के बीच दहशत का माहौल बन गया। आनन-फानन में रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अलग हुए तीनों डिब्बों को फिर से इंजन से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जानमाल की हानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं।

ट्रेन सुबह 8 बजे बैतूल के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन ने कुछ ही दूरी तय की थी कि चार फाटक के पास हादस हो गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि ट्रेन में कई यात्रियों आनन-फानने में इधर से उधर जाने लगे। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए पूरे ट्रेन में दहशत का माहौल बन गया।

कुछ देर के लिए पूरे ट्रेन में दहशत का माहौल बन गया।

ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी

कई यात्री ट्रेन से उतरकर किनारे खड़े हो गए। ट्रेन करीब आधा घंटा वहीं जस की तस खड़ी रही। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ट्रेन के इंजन से डिब्बे अलग हुए तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी। यानी अगर ट्रेन हाई स्पीड में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

कपलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी

शुरुआती जांच में सामने आया है कि कपलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन के डिब्बे इंजन से अलग हुए हैं। ट्रेन की जांच की गई और मरम्मत के बाद बैतूल के लिए रवाना कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्रेन के रखरखाव और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। रेलवे ये जांच करने में जुट गया है कि कपलिंग सिस्टम में खराबी आई या इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं हुई।

