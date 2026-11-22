खेत की जुताई करते समय बेकाबू हुआ ट्रैक्टर, कुएं में जा गिरा; पिता और बेटे की मौत
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ट्रैक्टर 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। किसान और उसके 10 वर्षीय बेटा इसमें सवार था। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामना आया है जिसमें एक पिता और उनके 10 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार को खेत की जुताई करते हुए ट्रैक्टर बेकाबू हो गया जिसके बाद वह खेत में ही मौजूद कुएं में जा समाया। पिता और पुत्र ट्रैक्टर में सवार थे और अचानक हुए इस हादसे में दोनों में से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। दोनों की बेहद दर्दनाक मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है।
इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जिस खेत में फसल बोने की तैयारी और खुशहाली की उम्मीदें एक किसान का परिवार पाल रहा था, उसी परिवार में महज कुछ पलों में चीख-पुकार और मातम का सन्नाटा पसर गया।
कुएं में पानी भी, रेस्क्यू में मुश्किल
घटना की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा और दोनों के शव को बाहर निकालने की काम शुरू किया। दोनों के शव को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। इस दौरान कुएं के आस काफी संख्या ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुएं में पानी भी था जिसके चलते गोताखोरों की भी मदद ली गई है।
70 फीट गहरा है कुआं
पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह हादसा ओरछा रोड थानाक्षेत्र के हतना गांव में हुआ। कुआं करीब 70 फीट गहरा है। हादसे में ट्रैक्टर में पर सवार एक किसान और उसके 10 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान संतोष यादव (35) और उनके बेटे दुर्गेश यादव (10) के रूप में हुई है। दुर्गेश यादव दो बहनों के बीच इकलौता भाई था।
क्रेन मशीन बुलाई गई
थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसके बाद ट्रैक्टर और पिता-पुत्र को बाहर निकालने के लिए क्रेन मशीन बुलाई गई।
शवों को निकालने की कोशिशें जारी हैं
थाना प्रभारी ने कहा कि शव और ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश जारी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि संतोष और दुर्गेश ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे और इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर खेत में बने कुएं में जा गिरा।
तीसरी कक्षा में पढ़ता था दुर्गेश
उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के मुताबिक, दुर्गेश कक्षा तीसरी का छात्र था और उसकी दो बहनें आयुषी (14) और राशि (12) हैं।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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