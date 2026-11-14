धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अपने जिले में ही तनाव! प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने पाया काबू
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अपने ही जिले में तनाव की स्थिति बनती नजर आई। हालांकि पुलिस ने समय रहते मुस्तैदी दिखाई और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया।
दुनिया भर में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अपने ही जिले में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान ने हिंदुओं को ही आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल, शिवपुरी में आयोजित कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी
उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व पर कटाक्ष करते हुए उन्हें टेढ़ा-मेढ़ा बताया था। इसके बाद यादव महासभा और भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायियों ने इस बयान का विरोध शुरू कर दिया। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पुतले भी जलाए गए। लेकिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो कुछ हुआ, उसने इस विवाद को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया।
एक तरफ यादव महासभा तो दूसरी तरफ शास्त्री के समर्थक
यहां एक तरफ अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के नेतृत्व में यादव और ओबीसी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे थे, तो दूसरी तरफ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक भी लाठी-डंडों के साथ सामने आ गए। हालात ऐसे बन गए कि दोनों पक्ष आमने-सामने थे और किसी भी वक्त टकराव हो सकता था।
बयान के विरोध में मार्च निकालने की अनुमति
दरअसल, यादव महासभा ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान के विरोध में बागेश्वर धाम तक मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। इस कार्यक्रम को देखते हुए छतरपुर पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई थी।
कई जगह की गई थी बैरिकेडिंग
13 नवंबर को पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छतरपुर रेलवे स्टेशन से लेकर बागेश्वर धाम जाने वाले रास्ते तक कई जगह बैरिकेडिंग की गई, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
बागेश्वर धाम की ओर बढ़ने लगे थे प्रदर्शनकारी
तय कार्यक्रम के मुताबिक, यादव महासभा के लोगों ने पहले रेलवे स्टेशन ग्राउंड पर सभा की। इसके बाद प्रदर्शनकारी बागेश्वर धाम की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी।
बाबा के समर्थकों की भी भीड़ जुटी
इधर, बागेश्वर धाम की ओर से भी समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी। आरोप है कि कुछ समर्थक हाथों में लाठी-डंडे और पत्थर लेकर प्रदर्शनकारियों का सामना करने के लिए तैयार थे।
काफी नाजुक बन गई थी स्थिति
यह स्थिति छतरपुर पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। जरा सी चूक होती तो दोनों पक्षों के बीच हिंसक टकराव हो सकता था और हालात बेकाबू हो सकते थे।
पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई
हालांकि, पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और किसी तरह दोनों पक्षों को आमने-सामने आने से रोका। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कुछ समर्थकों और पुलिस के बीच भी धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बनी।
सोशल मीडिया पर छिड़ गई है बहस
अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच बहस छिड़ी हुई है।सवाल यह है कि मंचों से हिंदुत्व, हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान के बाद आखिर हिंदू समाज के ही दो पक्ष आमने-सामने क्यों आ गए?
क्या धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले प्रवचन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर ऐसे बयानों से समाज के भीतर ही टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? छतरपुर की इस घटना ने धार्मिक बयानों की जिम्मेदारी और सामाजिक सौहार्द को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।
रिपोर्ट: जयप्रकाश
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