बदहाल सड़क से परेशान स्कूली छात्रों ने बीच राह रोका मंत्री जी का काफिला, VIDEO वायरल
छात्रों ने मंत्री को बताया कि स्कूल को जोड़ने वाली अच्छी सड़क न होने के वजह से वे लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने स्कूल में बिजली की आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी मंत्री को जानकारी दी।
मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्कूल के छात्रों के समूह ने वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार का काफिल रोक दिया। छात्रों ने इस दौरान मांग की अपने स्कूल के लिए पक्की सड़क और बिजली की सुविधा की मांग की। इस दौरान मंत्री गाड़ी से निकले और तुरंत बच्चों की मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।
छात्रों ने काफिला जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर चंदला विधानसभा क्षेत्र में रोका। यह घटना शुक्रवार की है और छात्र बसराही के सरकारी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। छात्रों को जब इस बात का पता चला कि मंत्री का काफिला गुजरने वाला है तो वे तुरंत उस जगह पर पहुंच गए।
छात्रों ने तुरंत बताई मंत्री को अपनी मांग
इस दौरान छात्रों ने मंत्री को बताया कि स्कूल को जोड़ने वाली अच्छी सड़क न होने के वजह से वे लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने स्कूल में बिजली की आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी मंत्री को जानकारी दी।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
छात्रों के द्वारा मंत्री के काफिले को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने छात्रों की बात ध्यान से सुनी और आश्वसान दिया की समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा।
मंत्री ने बताई अबतक क्यों अधूरी थी सड़क
वहीं मंत्री मीडिया को बताया कि सड़क प्रोजेक्ट इसलिए लंबित रहा क्योंकि प्रस्ताविज रास्ते में प्राइवेट जमीन बीच में आ रही थी। उन्होंने बताया कि जमीने के मालिक से बातचीत हो चुकी है और जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।
अन्य मांगों पर क्या बोले अहिरवार?
उन्होंने बताया कि स्कूल में पहले से ही चारदीवारी है और छात्रों की मुख्य मांग सड़क को लेकर ही थी। छात्रों के मुताबिक यह समस्या काफी समय से ज्यों की त्यों थी ऐसे में वे अपनी मांग को लेकर मंत्री का काफिला रोकने के लिए मजबूर हुए। आपको बता दें कि देश के अलग-अलग हिस्सों में स्कूली छात्र अपनी समस्याओं को खुद सामने ला रहे हैं। ऐसे में यह मामला भी छात्रों द्वारा इस समस्या को खुद सामने लाने की खबर के बीच आया है।
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