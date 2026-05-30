शख्स ने कुल्हाड़ी से काट डाला अपना प्राइवेट पार्ट, इस वजह से उठाया ये घातक कदम
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार घटना के कारणों, परिस्थितियों और व्यक्ति की मानसिक स्थिति सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक व्यक्ति द्वारा खुद को गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस और परिजनों के अनुसार, महाराजपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 भटीपुरा निवासी 42 वर्षीय राममिलन यादव ने शनिवार सुबह कथित तौर पर साधु बनने और गृहस्थ जीवन का त्याग करने की इच्छा के चलते कुल्हाड़ी से अपना गुप्तांग काट लिया।
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
खेत के पास उठाया कदम
परिजनों के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 9 बजे राममिलन यादव अपने खेत के पास स्थित कुएं पर गए थे। बताया जाता है कि वहां कुछ देर अकेले रहने के बाद उन्होंने पास में रखी कुल्हाड़ी से अपना गुप्तांग काट लिया। घटना के तुरंत बाद वे दर्द से तड़पने लगे। परिजनों का कहना है कि घायल होने के बाद राममिलन ने स्वयं अपने चचेरे भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ हालत में जिला अस्पताल लेकर आए।
साधु बनने की बातें कर रहे थे
परिजनों के मुताबिक, राममिलन यादव पिछले कुछ समय से आध्यात्मिक जीवन और साधु बनने की बातें कर रहे थे। घायल व्यक्ति ने भी परिजनों से कहा कि वह भविष्य में किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहता था और गृहस्थ जीवन से पूरी तरह मुक्त होना चाहता था। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह का कोई कठोर कदम उठा सकते हैं। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोग भी हैरान हैं।
अस्पताल में उपचार जारी
जिला अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और चिकित्सक लगातार निगरानी कर रहे हैं।
पुलिस कर रही जांच
मामले की सूचना मिलने के बाद महाराजपुर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में मामला स्वयं को घायल करने का प्रतीत हो रहा है, हालांकि घटना के कारणों और परिस्थितियों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। पुलिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है।फिलहाल राममिलन यादव का उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
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