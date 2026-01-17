छतरपुर: युवक से जबरन यौन उत्पीड़न, गुप्तांग में गंभीर चोटें; तीनों आरोपी फरार

संक्षेप: पीड़ित के अनुसार, घटना के दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसके गुप्तांग में गंभीर चोटें आई हैं। हालत यह है कि वह ठीक से चलने में भी असमर्थ है। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर पीड़ित घर पहुंचा और उसने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी।

छतरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसके साथ तीन युवकों ने मारपीट करते हुए जबरन यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया।

इसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि IPC की धारा 377 हटाए जाने के कारण, यौन उत्पीड़न से जुड़ी धाराओं में जांच के बाद उचित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

फिर से मेडिकल परीक्षण कराया जाए स्थानीय थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित के परिजन अगले दिन एसपी कार्यालय पहुंचे और एक लिखित शिकायत आवेदन दिया। आवेदन में मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष व गंभीरता से दोबारा जांच कराई जाए और पीड़ित का फिर से मेडिकल परीक्षण कराया जाए।पीड़ित का आरोप है कि तीनों युवकों ने न केवल उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया, बल्कि वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

मामले की गहन जांच इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित का एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। परिजनों की मांग पर फिर से मेडिकल कराते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित को हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी।