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'चेला तो आपका ही हूं', दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को क्यों दी नसीहत; PCC चीफ ने दिया जवाब

May 01, 2026 02:27 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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एमपी कांग्रेस की एससी की बैठक में दिग्विजय सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन की नियुक्तियों में वाल्मीकि और मसोढ़ समाज के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए।

'चेला तो आपका ही हूं', दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को क्यों दी नसीहत; PCC चीफ ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश कांग्रेस की एससी की बैठक में दिग्विजय सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन की नियुक्तियों में वाल्मीकि और मसोढ़ समाज के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। इस दौरान सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी की पकड़ दिल्ली तक है और वो केसी वेणुगोपाल से कुछ भी करवा सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि चेला तो आपका ही हूं। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के बीच अनुशासन की कमी का आरोप लगाया है।

'दिल्ली में इनकी पकड़ मजबूत है'

जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनकी पकड़ दिल्ली तक इतनी मजबूत है कि केसी वेणुगोपाल से कुछ भी लिखवा सकते हैं और उन्हें सहमत करवा सकते हैं। इस बात का जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि चेला तो आपका ही हूं। जीतू पटवारी के इस बात जवाब दिग्विजय सिंह ने भी दिया। दिग्विजय ने कहा कि चेला तो शक्कर हो गया और गुरु गुड़ ही रह गया।

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एमपी में बड़े सांगठनिक बदलाव की आहट

दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच मंच से हुई इस मीठी नोकझोंक का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े सांगठनिक बदलाव की आहट दिख रही है। दरअसल जीतू पटवारी को मंच से नसीहत देते हुए दिग्विजय सिंह ने संगठन में वाल्मीकि औक मसोढ़ समाज के लोगों की भी नियुक्ति का ध्यान रखा जाए। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाल्मीकि और मसोढ़ समाज का कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसे में दिग्जिजय सिंह की नसीहत पर अगर जीतू पटवारी ध्यान देंगे तो एमपी सांगठनिक बदलाव देखने को मिलेंगे।

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एमपी में हो रही गुटबाजी?

कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच हुई इस जुगलबंदी पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में कोई भी अनुशासन नहीं है। भरे मंच से इस तरह दो नेता एक-दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच अच्छी जुगलबंदी है और दोनों हंसी-मजाक के लहजे में बात कर रहे थे। इस में गुटबाजी जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि, इस मामले पर अब अलग-अलग पार्टियों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है और अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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