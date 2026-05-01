'चेला तो आपका ही हूं', दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को क्यों दी नसीहत; PCC चीफ ने दिया जवाब
एमपी कांग्रेस की एससी की बैठक में दिग्विजय सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन की नियुक्तियों में वाल्मीकि और मसोढ़ समाज के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस की एससी की बैठक में दिग्विजय सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन की नियुक्तियों में वाल्मीकि और मसोढ़ समाज के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। इस दौरान सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी की पकड़ दिल्ली तक है और वो केसी वेणुगोपाल से कुछ भी करवा सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि चेला तो आपका ही हूं। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के बीच अनुशासन की कमी का आरोप लगाया है।
'दिल्ली में इनकी पकड़ मजबूत है'
जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनकी पकड़ दिल्ली तक इतनी मजबूत है कि केसी वेणुगोपाल से कुछ भी लिखवा सकते हैं और उन्हें सहमत करवा सकते हैं। इस बात का जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि चेला तो आपका ही हूं। जीतू पटवारी के इस बात जवाब दिग्विजय सिंह ने भी दिया। दिग्विजय ने कहा कि चेला तो शक्कर हो गया और गुरु गुड़ ही रह गया।
एमपी में बड़े सांगठनिक बदलाव की आहट
दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच मंच से हुई इस मीठी नोकझोंक का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े सांगठनिक बदलाव की आहट दिख रही है। दरअसल जीतू पटवारी को मंच से नसीहत देते हुए दिग्विजय सिंह ने संगठन में वाल्मीकि औक मसोढ़ समाज के लोगों की भी नियुक्ति का ध्यान रखा जाए। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाल्मीकि और मसोढ़ समाज का कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसे में दिग्जिजय सिंह की नसीहत पर अगर जीतू पटवारी ध्यान देंगे तो एमपी सांगठनिक बदलाव देखने को मिलेंगे।
एमपी में हो रही गुटबाजी?
कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच हुई इस जुगलबंदी पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में कोई भी अनुशासन नहीं है। भरे मंच से इस तरह दो नेता एक-दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच अच्छी जुगलबंदी है और दोनों हंसी-मजाक के लहजे में बात कर रहे थे। इस में गुटबाजी जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि, इस मामले पर अब अलग-अलग पार्टियों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है और अलग-अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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