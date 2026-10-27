MP में 19 महीने के शावक की गोली मारकर हत्या? शरीर से निकले छर्रे; शिकार की आशंका
मध्य प्रदेश के मुरैना में घायल मिले चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की मंगलवार को कूनो नेशनल पार्क में इलाज के दौरान मौत हो गई। पशु चिकित्सकों ने उसके शरीर से छर्रे निकाले थे। शुरुआती जांच में ग्रामीण द्वारा गोली चलाने की आशंका है, जबकि शिकार की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में घायल मिले चीते निर्वा के 19 महीने के नर शावक की मंगलवार को मौत हो गई। उसे इलाज के लिए कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। जांच में पता चला कि शावक को गोली लगी थी और उसके शरीर से छर्रे भी निकाले गए। मामले की जांच राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स कर रही है।
शुरुआत में उसके पीठ पर डंडों से चोट लगने की बात सामने आई थी, लेकिन पशु चिकित्सकों की जांच में गोली के घाव मिले। जबलपुर वेटरनरी कॉलेज की डॉ. शोभा जावरे कूनो पहुंचीं और शावक का उपचार किया। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उसके शरीर से छर्रे निकाले गए थे। डॉ. जावरे के मुताबिक, शावक की मौत गोली लगने से हुई। हालांकि, उन्होंने मामले के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।
ग्रामीण पर गोली चलाने का शक
अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी ग्रामीण ने शावक पर गोली चलाई। हालांकि, उन्होंने शिकार की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। मामले की जांच राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स कर रही है। वन विभाग के एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक, रविवार को निर्वा के शावक समेत दो चीते मुरैना के बामोरी गांव के बाहरी इलाके में एक घर में घुस गए थे। वहां आंगन में बंधे दो बछड़ों को उन्होंने मार दिया था।
बछड़ों की आवाज सुनकर पास में अस्थायी आश्रय में सो रहे सोमलवीर सिंह और उनकी पत्नी जाग गए। उन्होंने शोर मचाया और दूसरे ग्रामीणों को सूचना दी। अधिकारी के अनुसार, उसी दिन बाद में पहाड़गढ़ रेंज के जंगल में शावक घायल मिला। आशंका जताई गई कि बछड़ों की मौत के बाद किसी ग्रामीण ने उस पर गोली चलाई होगी। हालांकि, घटना की परिस्थितियों की जांच जारी है।
वन्यजीव कार्यकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग
वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि चीतों की निगरानी के लिए 18 टीमों की तैनाती के बावजूद शावक को गोली लगना गंभीर सवाल खड़े करता है। उनके मुताबिक, यह घटना क्षेत्र में तेंदुओं के शिकार में शामिल गिरोह पकड़े जाने के करीब तीन महीने बाद हुई है। दुबे ने कहा कि चीतों से जुड़ी यह अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव परियोजना है, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल शावक को गोली किसने मारी और इसके पीछे क्या वजह थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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