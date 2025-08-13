कूनो से राजस्थान तक पहुंच गई चीता 'ज्वाला', 100 KM से ज्यादा तय किया सफर

मादा चीता ज्वाला ने कूनो नेशनल पार्क से 100 किमी की यात्रा कर राजस्थान पहुंची। सवाईमाधोपुर में चुनौतीपूर्ण बचाव के बाद उसे सुरक्षित वापस लाया गया। इस ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस और वन विभाग ने भी मदद की।

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता ज्वाला ने हाल ही में एक ऐसी सैर की, जिसने सबको चौंका दिया। यह जंगल की रानी करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके पड़ोसी राज्य राजस्थान जा पहुंची। सोमवार को दिन के उजाले में, इंसानों से भरे इलाके को पार करते हुए ज्वाला ने अंतरराज्यीय सीमा लांघ दी।

वन विभाग ने चलाया ऑपरेशन ज्वाला की इस सैर ने वन विभाग और स्थानीय लोगों की सांसें अटका दीं। जानवर और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, अधिकारियों ने तुरंत ज्वाला को वापस लाने का फैसला किया। 12 अगस्त को राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के करीरा कलां गांव में ज्वाला को ढूंढ निकाला गया। भीड़ के बीच घिरे इस चीते को बेहोश करने के बाद बचाव दल ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। ज्वाला ने एक बकरी का शिकार किया था, जिसे बचाव दल ने चतुराई से इस्तेमाल करते हुए उसे एक बाड़े में ले जाने की कोशिश की, ताकि कोई टकराव न हो। आखिरकार, मेहनत रंग लाई और ज्वाला को सुरक्षित कूनो नेशनल पार्क वापस लाया गया।

इस जटिल बचाव अभियान में राजस्थान पुलिस और वन विभाग का सहयोग अनमोल रहा। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने इसके लिए उनकी तारीफ की और आभार जताया।

कूनो में चीतों का परिवार कूनो नेशनल पार्क में इस समय 26 चीते हैं, जिनमें 9 वयस्क (6 मादा, 3 नर) और 17 भारत में जन्मे शावक शामिल हैं। सभी चीते स्वस्थ हैं और पार्क के माहौल में अच्छे से ढल चुके हैं। इनमें से 16 चीते जंगल में आजाद घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं और सह-शिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इसके अलावा, कूनो से गांधी सागर सैंक्चुरी में भी दो नर चीते भेजे गए हैं।