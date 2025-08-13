Cheetah Jwala Daring Journey from Kuno to Rajasthan and Back कूनो से राजस्थान तक पहुंच गई चीता 'ज्वाला', 100 KM से ज्यादा तय किया सफर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Cheetah Jwala Daring Journey from Kuno to Rajasthan and Back

कूनो से राजस्थान तक पहुंच गई चीता 'ज्वाला', 100 KM से ज्यादा तय किया सफर

मादा चीता ज्वाला ने कूनो नेशनल पार्क से 100 किमी की यात्रा कर राजस्थान पहुंची। सवाईमाधोपुर में चुनौतीपूर्ण बचाव के बाद उसे सुरक्षित वापस लाया गया। इस ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस और वन विभाग ने भी मदद की।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालWed, 13 Aug 2025 01:47 PM
share Share
Follow Us on
कूनो से राजस्थान तक पहुंच गई चीता 'ज्वाला', 100 KM से ज्यादा तय किया सफर

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता ज्वाला ने हाल ही में एक ऐसी सैर की, जिसने सबको चौंका दिया। यह जंगल की रानी करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके पड़ोसी राज्य राजस्थान जा पहुंची। सोमवार को दिन के उजाले में, इंसानों से भरे इलाके को पार करते हुए ज्वाला ने अंतरराज्यीय सीमा लांघ दी।

वन विभाग ने चलाया ऑपरेशन

ज्वाला की इस सैर ने वन विभाग और स्थानीय लोगों की सांसें अटका दीं। जानवर और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, अधिकारियों ने तुरंत ज्वाला को वापस लाने का फैसला किया। 12 अगस्त को राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के करीरा कलां गांव में ज्वाला को ढूंढ निकाला गया। भीड़ के बीच घिरे इस चीते को बेहोश करने के बाद बचाव दल ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। ज्वाला ने एक बकरी का शिकार किया था, जिसे बचाव दल ने चतुराई से इस्तेमाल करते हुए उसे एक बाड़े में ले जाने की कोशिश की, ताकि कोई टकराव न हो। आखिरकार, मेहनत रंग लाई और ज्वाला को सुरक्षित कूनो नेशनल पार्क वापस लाया गया।

इस जटिल बचाव अभियान में राजस्थान पुलिस और वन विभाग का सहयोग अनमोल रहा। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने इसके लिए उनकी तारीफ की और आभार जताया।

कूनो में चीतों का परिवार

कूनो नेशनल पार्क में इस समय 26 चीते हैं, जिनमें 9 वयस्क (6 मादा, 3 नर) और 17 भारत में जन्मे शावक शामिल हैं। सभी चीते स्वस्थ हैं और पार्क के माहौल में अच्छे से ढल चुके हैं। इनमें से 16 चीते जंगल में आजाद घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं और सह-शिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इसके अलावा, कूनो से गांधी सागर सैंक्चुरी में भी दो नर चीते भेजे गए हैं।

बता दें कि 17 सितंबर 2022 को भारत में चीतों को फिर से बसाने की एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई, जब नामीबिया से 8 चीते (5 मादा, 3 नर) कूनो नेशनल पार्क लाए गए। यह दुनिया का पहला अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानांतरण था। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|