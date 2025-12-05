Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़cheetah cub died which released by mp chief minister mohan yadav
एमपी के सीएम मोहन यादव ने जिस चीता शावक को जंगल में छोड़ा, उसकी मौत

एमपी के सीएम मोहन यादव ने जिस चीता शावक को जंगल में छोड़ा, उसकी मौत

संक्षेप:

एमपी के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता वीरा के 10 महीने के एक शावक की मौत हो गई है। इसे एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहेरा के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में छोड़ा था। 

Dec 05, 2025 11:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
share Share
Follow Us on

एमपी के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता वीरा के 10 महीने के एक शावक की मौत हो गई। इस शावक की डेड बॉडी शुक्रवार शाम जंगल में मिली। इस शावक को हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहेरा के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में छोड़ा था। देर रात वह अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को खोज के दौरान उसका शव मिला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शावक की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। प्रारंभिक जांच में किसी तरह की चोट या संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को जंगल में शावक का शव मिला था। वह देर रात वह अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था।

वहीं मादा चीता वीरा और उसका दूसरा शावक पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। कूनो में चीतों की गतिविधियों और स्वास्थ्य पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।

इस शावक की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की कुल संख्या अब 28 हो गई है। इनमें 8 वयस्क चीते हैं। इसमें 5 मादा और 3 नर हैं। भारत में जन्मे 20 शावक शामिल हैं। पार्क के अन्य सभी चीते स्वस्थ बताए गए हैं। चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी शावक के मौत की घटना की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें शावकों के प्राकृतिक व्यवहार, क्षेत्र में मौजूद खतरों और निगरानी प्रणाली की समीक्षा भी शामिल है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|