एमपी के सीएम मोहन यादव ने जिस चीता शावक को जंगल में छोड़ा, उसकी मौत
एमपी के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता वीरा के 10 महीने के एक शावक की मौत हो गई है। इसे एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहेरा के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में छोड़ा था।
एमपी के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता वीरा के 10 महीने के एक शावक की मौत हो गई। इस शावक की डेड बॉडी शुक्रवार शाम जंगल में मिली। इस शावक को हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहेरा के पारोंद क्षेत्र में खुले जंगल में छोड़ा था। देर रात वह अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को खोज के दौरान उसका शव मिला।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शावक की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। प्रारंभिक जांच में किसी तरह की चोट या संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले हैं।
चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को जंगल में शावक का शव मिला था। वह देर रात वह अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था।
वहीं मादा चीता वीरा और उसका दूसरा शावक पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। कूनो में चीतों की गतिविधियों और स्वास्थ्य पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।
इस शावक की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की कुल संख्या अब 28 हो गई है। इनमें 8 वयस्क चीते हैं। इसमें 5 मादा और 3 नर हैं। भारत में जन्मे 20 शावक शामिल हैं। पार्क के अन्य सभी चीते स्वस्थ बताए गए हैं। चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी शावक के मौत की घटना की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें शावकों के प्राकृतिक व्यवहार, क्षेत्र में मौजूद खतरों और निगरानी प्रणाली की समीक्षा भी शामिल है।