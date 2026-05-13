Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुस्लिम युवक से मारपीट के बाद बवाल, प्रदर्शन के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले; भोपाल में भारी तनाव

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवती के साथ होटल में मिले मुस्लिम युवक से मारपीट और धार्मिक टिप्पणी को लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना 9 मई रात की बताई जा रही है। हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक के मिलने की सूचना पर कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया।

मुस्लिम युवक से मारपीट के बाद बवाल, प्रदर्शन के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले; भोपाल में भारी तनाव

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवती के साथ होटल में मिले मुस्लिम युवक से मारपीट और धार्मिक टिप्पणी को लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना 9 मई रात की बताई जा रही है। हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक के मिलने की सूचना पर कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसके चेहरे पर स्याही और गोबर पोता गया और उसे सड़क पर घुमाया गयाओर धर्म विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां किए जाने के आरोप लगाए गए।

घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला बढ़ता देख धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना गोविंदपुरा में धारा 299 BNS के तहत केस दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें:MP में बदला मौसम: मुरैना में गिरे जमकर ओले, जम गई सफेद चादर; भोपाल में भी बारिश

पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित गौतम नगर के एक होटल में 9 मई की रात हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने हिन्दू युवती ओर मुस्लिम युवक को पकड़ लिया था। उन्होंने लड़के के साथ मारपीट करते हुए पुलिस के हवाले कर दि.ाष आरोप है कि इस दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गईं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वायरल वीडियो के विरोध में मुस्लिम समाज के हजारों लोग ताजुल मस्जिद, पीरगेट और इमामीगेट क्षेत्र में एकत्र हो गए ओर रात एक बजे तक चले प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुराने शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

हालांकि पुलिस पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि वह पिछले करीब पांच सालों से युवक आरिफ खान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और वह उसके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। लड़की ने यह भी कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। उसने बताया कि दोनों होटल में मिलने पहुंचे थे क्योंकि जहां वह रह रही है वहां बाहरी लोगों के आने की अनुमति नहीं है।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने EX-बॉयफ्रेंड संग मिलकर प्रेमी का किया मर्डर, ऐसे खुला राज

घटना के विरोध में मंगलवार दोपहर मुस्लिम समाज के लोग ताजुल मस्जिद के बाहर एकत्र हुए। इसके बाद शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी, विधायक आरिफ मसूद और विधायक अतीक अकील ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह से मुलाकात कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। समाज के लोगों का कहना है कि इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

पुलिस पर धीमी कार्रवाई करने का आरोप

बताया जा रहा है कि पुलिस की धीमी कार्यवाही को लेकर रात करीब 8:30 बजे एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई धीमी है। उन्होंने आरोपियों पर एनएसए लगाने, गिरफ्तारी के बाद जुलूस निकालने और बुल्डोजर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। उस दौरान मोती मस्जिद क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा पुलिस पर पथराव किए जाने की भी सूचना है। पथराव में थाना तलैया का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे घटनाक्रम के बाद पुराने शहर के कई संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:कुएं में पड़ी मिली नवजात बच्ची, 24 घंटे पहले हुआ जन्म; एमपी के खैरथल में हड़कंप

शाहजहांनाबाद संभाग के एसीपी अनिल वाजपेयी के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है,लोगों को घर भेज दिया गया है और पुराने शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है ओर दो आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी करने वाले एवं वीडियो फुटेज व साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपियों रोहित सिंह, बृजेंद्र प्रजापति, जीतू कुशवाह, रंजीत सूर्यवंशी,लाला राम मीणा को चिन्हित कर लिया गया है। प्रकरण में धारा 191(2),3(5) BNS का इजाफा किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। उसमें एक नाबालिग है, जिसको cwc के सामने प्रस्तुत कर बाल संप्रेषण गृह के लिए भेजा जाएगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।