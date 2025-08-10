MP में तेज बारिश के आसार, जानिए डेट और वजह; हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में अलर्ट- IMD

Madhya Pradesh Weather Update: मध्य प्रदेश एक बार फिर तेज बारिश के आगोश में समाने वाला है। रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Madhya Pradesh Weather Update: खुशखबरी! मध्य प्रदेश एक बार फिर तेज बारिश के आगोश में समाने वाला है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आने वाली 13 अगस्त से एमपी में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने के आसार है। इसके पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के एक्टिव होने को बताया गया है, जिसके चलते बारिश का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले कई इलाकों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।

आईएमडी के मुताबिक 13 अगस्त से पहले भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके चलते मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके पीछे की वजह, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी एक्टिविटी का होना बताया गया है।

वैज्ञानिकों ने आसार जताया है कि आने वाले 5 दिन एमपी के कई जिलों के लिए तेज बारिश वाले रहने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अगस्त माह का दूसरा हिस्सा बारिश की बूंदों से सराबोर रहने वाला है। आज से पहले की बात करें तो एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला है।