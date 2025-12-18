सर मुझे गंदी नजर से देखते हैं और...; सेंट्रल स्कूल में 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़
मध्य प्रदेश के एक सेंट्रल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ने स्कूल के ही टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के परिजन ने स्कूल के प्रिसिंपल से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस से शिकायत की गई है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही 11वीं की छात्रा ने अपने ही स्कूल के ज्योग्राफी टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने कहा है कि काफी समय से सर मुझे गंदी नजर से देख रहे थे। क्लास में अश्लील जोक्स और अश्लील इशारे करते हैं। मेरे बारे में क्लास के अन्य बच्चों और उनके पैरेंट्स के बीच अफवाह फैलाते हैं कि मेरे कई बॉयफ्रेंड हैं और मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। छात्रा के परिजन ने स्कूल में प्राचार्य से भी मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित छात्रा ने पड़ाव थाना पहुंच कर मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सिटी सेंटर इलाके में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की केंद्रीय विद्यालय में 11वीं की छात्रा है। छात्रा ने पड़ाव थाना पहुंचकर शिकायत की है कि स्कूल में ज्योग्राफी के टीचर उससे अश्लील हरकत करते हैं। वह कई दिनों से मेरी लज्जा भंग कर रहे हैं। शुरुआत से ही उनका व्यवहार मेरे व अन्य छात्राओं के प्रति सहीं नहीं था। वह अक्सर उन्हें क्लास में गंदे जोक सुनाते थे। कुछ दिन में ही छात्रा की समझ में आया कि वह उसे गलत तरीके से देखते थे, जिसे उसने नजरअंदाज किया। इसके बाद वह उसे अश्लील इशारे करने लगे। जब उसने विरोध किया तो शिक्षक ने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया।
छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब उसने टीचर की हरकतों का विरोध किया तो वह उसे बदनाम करने लगे। वह क्लास के अन्य छात्रों व पैरेंट्स से कहते थे कि मेरे कई बायफ्रेंड हैं। हर हफ्ते वह बॉयफ्रेंड बदल देती है। शिक्षक द्वारा गलत प्रचार का छात्रा ने विरोध किया तो शिक्षक ने उसे धमकी दी कि वह उसे व उसकी मां को नहीं छोड़ेगा। इससे छात्रा भयभीत हो गई और इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, लेकिन वहां से उसे मदद नहीं मिली।
पड़ाव थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने बताया एक स्कूल की छात्रा ने शिकायत की है कि क्लास में ज्योग्राफी का टीचर उसे परेशान करता है। उसकी लज्जा भंग करता है। उसके बारे में अफवाह फैलाता है। छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।