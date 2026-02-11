Hindustan Hindi News
नाम पुकारा और गेट खुलते ही सीमेंट व्यापारी को मार दी गोली, मुरैना में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब लोग घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं रहे। मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में ऐसी ही एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाश ने नाम लेकर घर का दरवाजा खुलवाया और फिर सामने आते ही सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी।

Feb 11, 2026 01:47 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
बताया जा रहा है कि जैसे ही व्यापारी ने दरवाजा खोला, आरोपी ने नजदीक से फायर झोंक दिया। गोली व्यापारी की पसलियों को चीरती हुई पेट में जा धंसी। गोली चलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजन तुरंत घायल व्यापारी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया।

पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का शक

घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है।फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

वहीं, घायल कृष्णकांत शुक्ला के भाई दीपू शुक्ला ने बताया कि गांव के ही रहने वाले हरेंद्र शुक्ला पुत्र रामनिवास शुक्ला निवासी सिरमिती गांव से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है।रिटायर्ड फौजी हरेंद्र शुक्ला ने पिस्टल से गोली चलाई है।

गोली मारने वाले को देखूंगी तो पहचान लूंगी : पत्नी

घायल की पत्नी रजनी शुक्ला ने बताया कि मेरे पति सीमेंट का व्यवसाय करते हैं। सिरमिती गांव में ही सीमेंट की दुकान है। वह हर रोज मुरैना घर से गांव व्यवसाय के लिए जाते हैं। गोली मारने वाला पता नहीं कौन था, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी।

स्टेशन रोड थाना के टीआई कुलदीप राजपूत ने बताया कि कृष्णकांत शुक्ला की हालत गंभीर है।वारदात में हरेंद्र शुक्ला का नाम सामने आया है। आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। मौके से खाली खोखा मिला है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

