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ट्विशा शर्मा की मौत की होगी CBI जांच, मोहन यादव सरकार ने दी सहमति

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में अपनी सहमति दे दी है। बीते दिनों जब ट्विशा के पिता मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तभी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। सीएम ने इस मांग पर जांच करवाने का आश्वासन दिया था।

ट्विशा शर्मा की मौत की होगी CBI जांच, मोहन यादव सरकार ने दी सहमति

मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में अपनी सहमति दे दी है। बीते दिनों जब ट्विशा के पिता मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तभी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। सीएम ने इस मांग पर जांच करवाने का आश्वासन दिया था।

बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्विशा के परिवार की हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया था। सीएम यादव ने कहा था कि अगर कोर्ट ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश देती है, तो सरकार इसकी व्यवस्था करेगी और ट्विशा के पार्थिव शरीर को एम्स दिल्ली पहुंचाने की भी व्यवस्था करेगी। इस दौरान कांग्रेस सांसद विवेक तंन्खा ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई थी।

कोर्ट में चल रही सुनवाई

बता दें कि शुक्रवार यानी आज ट्विशा के मौत के मामले की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई चल रही है। इस दौरान ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई हो रही है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की तरफ से केस डायरी पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई तो, कोर्ट ने सुनवाई को 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

क्या बोले ट्विशा पक्ष के वकील

इस दौरान ट्विशा शर्मा के परिजनों और उनके वकीलों ने बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ट्विशा के परिजनों के वकील ने ट्विशा और उसकी सास गिरिबाला सिंह के बीच हुई व्हाट्सऐप चैट का हवाला देते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि ट्विशा को ससुराल में मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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