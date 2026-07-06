74 करोड़ के सरसों तेल घोटाले में CBI का ऐक्शन; 12 पर FIR, टैंकों में मिला 90 फीसदी पानी
सीबीआई ने मुरैना की केएस ऑयल्स के तत्कालीन चेयरमैन समेत 12 पर सरसों तेल घोटाले में केस दर्ज किया है। CBI का आरोप है कि एसटीसी ने उचित जांच के बिना केएसओएल को व्यापार फंडिंग उपलब्ध कराई।
एमपी के मुरैना से जुड़े चर्चित 74.77 करोड़ रुपये के कथित सरसों तेल घोटाले में CBI ने बड़ा एक्शन लिया है। CBI ने मुरैना की केएस ऑयल्स लिमिटेड (केएसओएल) के तत्कालीन चेयरमैन रमेशचंद्र गर्ग समेत 12 आरोपियों के खिलाफ नियमित एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि साल 2010 से 2014 के बीच फर्जीवाड़ा, नियमों की अनदेखी और आपराधिक साजिश के जरिए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) को 74.77 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
सीबीआई के अनुसार, केएस ऑयल्स को सरसों तेल के व्यापार के लिए 75 करोड़ रुपये की ट्रेड फाइनेंस सुविधा मंजूर की गई थी। पीटीआई-भाषा के मुताबिक, सीबीआई का आरोप है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) ने उचित जांच के बिना केएसओएल को व्यापार फंडिंग उपलब्ध कराई। मंजूर सीमा से अधिक लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी किए गए। यह पूरी प्रक्रिया नियमों की अनदेखी कर की गई। इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
सरसों तेल के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में फर्जी और मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और एलसी से प्राप्त राशि वापस कंपनी तक पहुंचा दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि सरसों तेल की आपूर्ति करने वाली चंबल वैली एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ग्वालियर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड कथित तौर पर शेल कंपनियां थीं। सीबीआई का दावा है कि इन कंपनियों का नियंत्रण पर्दे के पीछे से केएस ऑयल्स प्रबंधन कर रहा था।
स्टॉक में मिला पानी
CBI के मुताबिक, इन कंपनियों के जरिए जारी एलसी की बड़ी रकम घुमाकर दोबारा केएस ऑयल्स के खातों में पहुंचाई गई। जांच का चौंकाने वाला खुलासा सितंबर 2012 के निरीक्षण में हुआ। सीबीआई के मुताबिक, मुरैना और गुना स्थित जिन टैंकों में सरसों तेल का स्टॉक दिखाया गया था, वहां निरीक्षण के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक पानी मिला। स्टॉक की निगरानी करने वाली एजेंसी ने पहले इन टैंकों में तेल मौजूद होने का प्रमाणन दिया था।
12 के खिलाफ केस
इसी आधार पर वित्तीय लेन-देन भी जारी रहा। सीबीआई ने इस मामले में केएस ऑयल्स के तत्कालीन चेयरमैन रमेशचंद्र गर्ग, निदेशक दवेश अग्रवाल, एसटीसी के तत्कालीन सीएमडी एनके माथुर समेत कुल 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
अधिकारियों की जवाबदेही की भी जांच
सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी अब वित्तीय लेन-देन, एलसी जारी करने की प्रक्रिया, कथित शेल कंपनियों की भूमिका और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही की गहन जांच कर रही है। यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं, वरन सरकारी वित्तीय निगरानी और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में इस जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
रिपोर्ट- अमित कुमार
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