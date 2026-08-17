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ट्विशा शर्मा हत्याकांड : CBI ने दायर की 636 पेज की चार्जशीट; देखें कौन-कौन सी लगाईं धाराएं

By Praveen Sharma
भोपाल, एएनआई
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ट्विशा शर्मा मर्डर केस में आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद आज सीबीआई कोर्ट में अपनी 636 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। 

CBI filed Twisha Sharma murder case chargesheet
सीबीआई ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल कर दी है।

मध्य प्रदेश के भोपाल में हुए बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने आज भोपाल के सीबीआई कोर्ट में अपनी 636 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक, ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 80(2), 85, 108, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मॉडल और एक्टर 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी दिसंबर 2025 को हुई थी। समर्थ पेशे से वकील हैं, जबकि उसकी मां गिरिबाला पूर्व जिला जज हैं।

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बता दें कि, 11 अगस्त को सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे ने दोनों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और 19 अगस्त से पहले चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिए थे।

12 मई को ससुराल में मृत मिली थीं ट्विशा

गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार के आग्रह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर ट्विशा का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

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परिवार ने लगाया था प्रताड़ना का आरोप

ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया था कि समर्थ और गिरिबाल सिंह दोनों ने मिलकर ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही दहेज के लिए भी परेशान करते थे।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ट्विशा की मौत के बाद समर्थ उन्हें भोपाल एम्स ले गए थे, जहां उन्होंने दावा किया था कि ट्विशा ने रात 10:20 बजे घर पर फांसी लगा ली थी।

एफआईआर के मुताबिक, एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि ट्विशा को अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद एक मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर हुए सेकेंड पोस्टमॉर्टम के बाद सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथ में ली और समर्थ और गिरिबाला को गिरफ्तार किया। सेकेंड पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स की चार सदस्यीय टीम ने 24 मई को भोपाल में किया था।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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