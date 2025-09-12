CBI arrests four including three MES officers for graft ठेकेदार से घूस लेने के आरोप में MES के 3 इंजीनियर गिरफ्तार, CBI ने बिचौलिए को भी दबोचा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
ठेकेदार से घूस लेने के आरोप में MES के 3 इंजीनियर गिरफ्तार, CBI ने बिचौलिए को भी दबोचा

सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) के तीन इंजीनियरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बिचौलिए को भी पकड़ा है। इन पर एक ठेकेदार से अनुबंध राशि का 2 प्रतिशत रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोपियों के कार्यालय और आवास से आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुई है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 06:59 PM
सीबीआई ने मध्य प्रदेश के सागर में एक ठेकेदार से 80000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में तीन एमईएस अधिकारियों और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) में कार्यरत गैरीसन इंजीनियर नितेश कुमार सिंह, सहायक गैरीसन इंजीनियर राकेश साहू और जूनियर इंजीनियर दीपक को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक ठेकेदार को एक टेंडर के तहत मरम्मत और रखरखाव कार्य के वास्ते जगह उपलब्ध कराने के लिए कथित तौर पर एक लाख रुपए या अनुबंध राशि का 2 प्रतिशत रिश्वत मांग रहे थे।

उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत की राशि को घटाकर 80000 रुपए या अनुबंध मूल्य का 1.5 प्रतिशत कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार से शिकायत मिलने पर सीबीआई ने एमईएस के तीन अधिकारियों और राजेश मिश्रा नामक एक बिचौलिए को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री बरामद हुई है।

