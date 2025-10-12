Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़CBI arrested a Field Officer of SBI in Sidhi District of MP

MP में मुद्रा लोन के लिए देना पड़ती है इतने प्रतिशत घूस, CBI ने SBI के एक अधिकारी को रंगेहाथ दबोचा

जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच करते हुए आपत्तिजनक दस्तावेजों और अन्य वस्तुओं की बरामदगी के लिए आरोपी के घर की तलाशी भी ली गई। साथ ही आगे की कार्रवाई भी जारी है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 06:46 PM
सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कार्रवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक फील्ड ऑफिसर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर मुद्रा लोन पास करने के बदले घूस मांगने का आरोप है। एजेंसी ने यह कार्रवाई एक शख्स से मिली शिकायत के आधार पर की। जिसमें उसने आरोपी अधिकारी पर मुद्रा लोन देने के बदले कुल राशि का दस प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगने का आरोप लगाया था।

एजेंसी ने इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को रंगेहाथों दबोच लिया। आरोपी ने पीड़ित से 5 लाख रुपए के मुद्रा लोन के बदले 10 प्रतिशत यानी 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसी में से 10 हजार रुपए लेने के दौरान एजेंसी ने उसे पकड़ लिया।

शिकायतकर्ता की पत्नी ले रही थी मुद्रा लोन

इस मामले में एक प्रेस नोट जारी करते हुए सीबीआई ने बताया कि इस कार्रवाई को उसने 11 अक्तूबर शनिवार को अंजाम दिया। एजेंसी ने बताया कि उसने शनिवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उसकी पत्नी द्वारा एसबीआई से लिए गए 5,00,000 रुपए के मुद्रा ऋण को पास करने के बदले 10% यानी 50,000 रुपए की रिश्वत देने की मांग की है। हालांकि बातचीत के बाद आरोपी 20,000 रुपए के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया।

रिश्वत की आधी रकम लेने के दौरान दबोचा

सीबीआई ने बताया कि इसके उसने जाल बिछाकर आरोपी फील्ड अधिकारी को 11 अक्टूबर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अगले दिन यानी रविवार को आरोपी को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, जबलपुर की अदालत में पेश किया गया।

जांच एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के सिलसिले में आपत्तिजनक दस्तावेजों/वस्तुओं की बरामदगी के लिए आरोपी के घर की तलाशी भी ली गई है, साथ ही आगे की जांच भी जारी है।

सीबीआई ने मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के एक मामले में एसबीआई के फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार किया
