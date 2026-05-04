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MP में किसान को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में BJP नेता पर FIR, वीडियो बना अहम सबूत

May 04, 2026 05:36 pm ISTSourabh Jain भाषा, विदिशा, मध्य प्रदेश
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पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान किसान के मोबाइल से मिले वीडियो, ऑडियो और अन्य साक्ष्य बेहद अहम साबित हुए। जिसके बाद परिजनों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए भाजपा नेता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया।

MP में किसान को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में BJP नेता पर FIR, वीडियो बना अहम सबूत

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में एक किसान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने भाजपा नेता और पूर्व विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए विदिशा पुलिस के अधिकारी अतुल सिंह ने सोमवार को बताया कि सोगई क्षेत्र में रहने वाले किसान गोविंद गुर्जर का शव 27 अप्रैल को पीपल वाली पुलिया के नजदीक रेलवे पटरी पर मिला था। उन्होंने कहा कि मृतक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। शशांक भार्गव मार्च 2024 में कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे।

मामले की गंभीरता और लोगों के गुस्से को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने मामले में सच का पता लगाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। जांच में सामने आया कि भार्गव ने किसान पर मकान का अनुबंध करने का दबाव बनाया और उसे आर्थिक रूप से परेशान किया। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर किसान ने यह कदम उठा लिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रविवार शाम को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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वीडियो व परिजन के बयान बने अहम सबूत

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान किसान के मोबाइल से मिले वीडियो, ऑडियो और अन्य साक्ष्य बेहद अहम साबित हुए। जिसके बाद परिजनों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए भाजपा नेता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस धारा में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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किसान ने वीडियो में लगाए थे बेहद गंभीर आरोप

किसान ने आत्माहत्या से ठीक पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो में गोविंद गुर्जर ने आरोप लगाया था कि उनसे पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैं और रुपए लौटाने के बदले में उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा विधायक मुकेश टंडन पर हमला करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उधर पूर्व विधायक भार्गव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि गोविंद उनकी जमीन बटाई पर लेता था और उनके बीच कोई विवाद या दबाव नहीं था। उन्होंने कहा था कि लगता है मुझे फंसाने के लिए यह वीडियो बनवाए गए और बाद में गोविंद गुर्जर की हत्या कर दी गई।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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