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वंदे मातरम अपमान मामले में कांग्रेस की 2 पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज, सभापति ने की थी शिकायत

Apr 15, 2026 11:54 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
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राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान मामले में इंदौर में कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया अलीम शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पार्षदों के खिलाफ  सभापति मुन्ना लाल यादव ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

वंदे मातरम अपमान मामले में कांग्रेस की 2 पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज, सभापति ने की थी शिकायत

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान मामले में इंदौर में कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया अलीम शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पार्षदों के खिलाफ सभापति मुन्ना लाल यादव ने शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए इंदौर के एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर नगर निगम में बजट बैठक के दौरान राष्ट्रीय गीत को लेकर हंगामा हुआ था। राष्ट्रीय गीत के अपमान की शिकायत मिलने के बाद दो पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि दोनों पार्षदों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि दोनों पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी पार्षदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या था पूरा मामला

मामला 9 अप्रैल का है। इंदौर नगर निगम की बजट बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों ने इस्लामिक मान्यताओं और संवैधानिक स्वतंत्रता का हवाला दिया था। बाद में दोनों पार्षदों के खिलाफ सभापति मुन्ना लाल यादव ने शिकायत की थी। अब एमजी रोड थाने में दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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सभापति ने कर दिया था बाहर

इंदौर नगर निगम में दो पार्षदों के वंदे मातरम् गाने से इनकार करने पर हंगामा खड़ा हो गया था। हंगामे के बाद सभापति मुन्ना लाल यादव ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया था। बाद में कांग्रेस ने इसे पार्षदों की व्यक्तिगत राय बताते हुए मामले से खुद को अलग कर लिया था।

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मंगलवार को पुलिस ने फौजिया अलीम ने वंदे मातरम ना गाने वाले बयान से यूटर्न ले लिया था। अपने बयान से यूटर्न लेते हुए फौजिया ने बताया कि उन्हें वंदे मातरम् गाने से परहेज नहीं है और वो खुद भी इसे गाती हैं। मंगलवार को फौजिया वकीलों की फौज के साथ थाने पहुंची थीं और साथ में उनके पति भी पहुंचे थे। इंदौर के हाईप्रोफाइल वकीलों के साथ थाने पहुंचने पर मामले की चर्चा पूरे एमपी में शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस की टीम ने उनसे लगातार पूछताछ की और फौजिया ने अपने बयान से पलटी मार ली।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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