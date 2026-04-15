वंदे मातरम अपमान मामले में कांग्रेस की 2 पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज, सभापति ने की थी शिकायत
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान मामले में इंदौर में कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया अलीम शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पार्षदों के खिलाफ सभापति मुन्ना लाल यादव ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान मामले में इंदौर में कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया अलीम शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पार्षदों के खिलाफ सभापति मुन्ना लाल यादव ने शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए इंदौर के एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर नगर निगम में बजट बैठक के दौरान राष्ट्रीय गीत को लेकर हंगामा हुआ था। राष्ट्रीय गीत के अपमान की शिकायत मिलने के बाद दो पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि दोनों पार्षदों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि दोनों पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी पार्षदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या था पूरा मामला
मामला 9 अप्रैल का है। इंदौर नगर निगम की बजट बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों ने इस्लामिक मान्यताओं और संवैधानिक स्वतंत्रता का हवाला दिया था। बाद में दोनों पार्षदों के खिलाफ सभापति मुन्ना लाल यादव ने शिकायत की थी। अब एमजी रोड थाने में दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
सभापति ने कर दिया था बाहर
इंदौर नगर निगम में दो पार्षदों के वंदे मातरम् गाने से इनकार करने पर हंगामा खड़ा हो गया था। हंगामे के बाद सभापति मुन्ना लाल यादव ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया था। बाद में कांग्रेस ने इसे पार्षदों की व्यक्तिगत राय बताते हुए मामले से खुद को अलग कर लिया था।
मंगलवार को पुलिस ने फौजिया अलीम ने वंदे मातरम ना गाने वाले बयान से यूटर्न ले लिया था। अपने बयान से यूटर्न लेते हुए फौजिया ने बताया कि उन्हें वंदे मातरम् गाने से परहेज नहीं है और वो खुद भी इसे गाती हैं। मंगलवार को फौजिया वकीलों की फौज के साथ थाने पहुंची थीं और साथ में उनके पति भी पहुंचे थे। इंदौर के हाईप्रोफाइल वकीलों के साथ थाने पहुंचने पर मामले की चर्चा पूरे एमपी में शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस की टीम ने उनसे लगातार पूछताछ की और फौजिया ने अपने बयान से पलटी मार ली।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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