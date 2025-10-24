Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़carbide guns banned in indore after bhopal and gwalior
भोपाल और ग्वालियर के बाद इंदौर में भी कार्बाइड गन पर प्रतिबंध; 31 की आंखों में गंभीर चोट

भोपाल और ग्वालियर के बाद इंदौर में भी कार्बाइड गन पर प्रतिबंध; 31 की आंखों में गंभीर चोट

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। इन गनों पर पहले ही भोपाल और ग्वालियर में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Fri, 24 Oct 2025 10:36 PMKrishna Bihari Singh भाषा, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने शुक्रवार को कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी। दिवाली के दौरान इन देसी गनों के इस्तेमाल से बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं जिनमें 31 की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन गनों पर पहले ही भोपाल और ग्वालियर में प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

बंदूक के साथ रील बनाने पर भी रोक

इंदौर शहर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस बंदूक के साथ रील बनाने और ऐसी रील को सोशल मीडिया पर डालने पर भी कानूनी पाबंदी लगा दी है।

खरीद-बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

इंदौर के जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अवैध रूप से बनाई जा रही कार्बाइड गनें जन स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, खरीद, प्रदर्शन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। घायलों की उम्र 3 से 31 साल के बीच है और ज्यादातर बच्चे हैं।

सोशल मीडिया पर शेयर किया तो जेल-जुर्माना

अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर इन गन से जुड़े रील या वीडियो बनाने और साझा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें एक साल तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।

भोपाल में दो गिरफ्तार, 59 गन बरामद

भोपाल पुलिस ने शुक्रवार को 59 कार्बाइड गन जब्त कीं और इन्हें बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उन घटनाओं के बाद की गई, जिनमें बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई थीं। छह बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 27 अन्य बच्चों का इलाज कर छुट्टी दे दी गई है।

31 की आंखों को गंभीर नुकसान

इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि दिवाली के आस-पास शहर के अलग-अलग अस्पतालों में 31 मरीज आए हैं जिनकी आंखों को कार्बाइड गन से गंभीर नुकसान हुआ है। इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, आगर-मालवा, सीहोर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और राजगढ़ जिलों के मरीजों के साथ ही झारखंड का एक रोगी शामिल है।

