Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़car that killed the leopard was seized and registered in the name of a head constable
चीते को मारने वाली कार जप्त, हेड कांस्टेबल में नाम कार रजिस्टर्ड; ऐसे हुई पहचान

चीते को मारने वाली कार जप्त, हेड कांस्टेबल में नाम कार रजिस्टर्ड; ऐसे हुई पहचान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सात दिन पहले आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से चीता की मौत हो गई थी। सात दिन की जांच के बाद वन विभाग ने उस वाहन को खोज निकाला है, जिसने चीते को टक्कर मारी थी।

Dec 14, 2025 06:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सात दिन पहले आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से चीता की मौत हो गई थी। सात दिन की जांच के बाद वन विभाग ने उस वाहन को खोज निकाला है, जिसने चीते को टक्कर मारी थी। जांच में सामने आया है कि कार नंबर MP07 CJ 3937 ग्वालियर की है और एसएएफ में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल मालिक स्वर्ण सिंह जादौन के नाम पर रजिस्टर्ड है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वन विभाग ने कार को जब्त कर लिया है, जिसकी जानकारी शनिवार को दी गई। कार की पहचान फोरेंसिक सबूतों के आधार पर की गई है। घटना के समय चीते के मुंह के बाल कार की हेडलाइट के नीचे बंपर में फंस गए थे, जो पांच दिन बाद भी वहीं चिपके मिले। वन विभाग की टीम ने कार जब्त करने के बाद चीते के मुंह के बाल बरामद किए और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मामले में हेड कॉन्स्टेबल स्वर्ण सिंह जादौन से बात की, तो उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।इसके बाद उन्होंने कंपनी को वाहन वापस कर दिया था, जिसके एवज में उन्हें लगभग 4.75 लाख रुपए मिले थे।उन्होंने यह भी बताया कि उसी दौरान उन्होंने कार किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन अब भी उनके नाम दर्ज है।उनके अनुसार यह कार उन्होंने प्रेम मोटर्स, मेला कार बाजार से खरीदी थी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्तमान में वाहन कौन चला रहा था।

फिलहाल वन विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। ड्राइवर की पहचान और वाहन स्वामित्व को लेकर स्थिति साफ होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में ग्वालियर डीएफओ अंकित पांडे ने बताया कि चीते को टक्कर मारने वाली गाड़ी और उसके ड्राइवर को राउंडअप कर लिया गया है। गाड़ी की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार चालक को पहले हिरासत में लिया गया था, जिससे दोबारा पूछताछ की जाएगी।

चीते की मौत के बाद घटनास्थल की जांच करते हुए कूनो नेशनल पार्क फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने CCTV फुटेज की एक चेन तैयार की। एक-एक फुटेज और स्पॉट को खंगालते हुए जांच आगे बढ़ाई गई।घटना के समय से करीब 15 मिनट के अंतराल में हाईवे पर लगे एक CCTV कैमरे में सफेद रंग की ब्रेजा कार नंबर MP07 CJ-3937 दिखाई दी।इसके बाद वन विभाग ने कार का पता लगाया।फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराए जाने पर कार के लेफ्ट साइड में हेडलाइट के नीचे बंपर पर डेंट और चीते के मुंह के बाल चिपके हुए मिले।इसके बाद वाहन को तत्काल जब्त कर वन विभाग कार्यालय लाया गया।कार मालिक से पूछताछ जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|