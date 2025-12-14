चीते को मारने वाली कार जप्त, हेड कांस्टेबल में नाम कार रजिस्टर्ड; ऐसे हुई पहचान

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सात दिन पहले आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से चीता की मौत हो गई थी। सात दिन की जांच के बाद वन विभाग ने उस वाहन को खोज निकाला है, जिसने चीते को टक्कर मारी थी।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सात दिन पहले आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से चीता की मौत हो गई थी। सात दिन की जांच के बाद वन विभाग ने उस वाहन को खोज निकाला है, जिसने चीते को टक्कर मारी थी। जांच में सामने आया है कि कार नंबर MP07 CJ 3937 ग्वालियर की है और एसएएफ में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल मालिक स्वर्ण सिंह जादौन के नाम पर रजिस्टर्ड है।

वन विभाग ने कार को जब्त कर लिया है, जिसकी जानकारी शनिवार को दी गई। कार की पहचान फोरेंसिक सबूतों के आधार पर की गई है। घटना के समय चीते के मुंह के बाल कार की हेडलाइट के नीचे बंपर में फंस गए थे, जो पांच दिन बाद भी वहीं चिपके मिले। वन विभाग की टीम ने कार जब्त करने के बाद चीते के मुंह के बाल बरामद किए और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मामले में हेड कॉन्स्टेबल स्वर्ण सिंह जादौन से बात की, तो उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।इसके बाद उन्होंने कंपनी को वाहन वापस कर दिया था, जिसके एवज में उन्हें लगभग 4.75 लाख रुपए मिले थे।उन्होंने यह भी बताया कि उसी दौरान उन्होंने कार किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन अब भी उनके नाम दर्ज है।उनके अनुसार यह कार उन्होंने प्रेम मोटर्स, मेला कार बाजार से खरीदी थी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्तमान में वाहन कौन चला रहा था।

फिलहाल वन विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। ड्राइवर की पहचान और वाहन स्वामित्व को लेकर स्थिति साफ होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में ग्वालियर डीएफओ अंकित पांडे ने बताया कि चीते को टक्कर मारने वाली गाड़ी और उसके ड्राइवर को राउंडअप कर लिया गया है। गाड़ी की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार चालक को पहले हिरासत में लिया गया था, जिससे दोबारा पूछताछ की जाएगी।