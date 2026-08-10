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मना करने के बावजूद तेज बहाव में घुसाया वाहन, उफनते नाले में बही कार, 9 लोगों की मौत

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, राजगढ़
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मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सारंगपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में 11 यात्रियों से भरी ईको बह गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन और ग्रामीणों ने चालक को तेज बहाव में वाहन नहीं उतारने की चेतावनी दी थी।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में 11 यात्रियों से भरी ईको वाहन तेज बहाव में बह गई। हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस हादसे में ग्रामीणों की मदद से सिर्फ दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

मना करने के बावजूद तेज बहाव के बीच से निकाली कार

हादसा सारंगपुर के पड़ाना बायपास पुलिया के पास हुआ। रविवार रात से क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नाला उफान पर था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और प्रशासनिक अमले ने वाहन चालक को पानी के तेज बहाव के बीच से वाहन निकालने से मना किया था। इसके बावजूद चालक ने वाहन को नाले के पानी में उतार दिया।

तेज बहाव की चपेट में आई कार, मच गई चीख-पुकार

वाहन के पानी में उतरते ही तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ईको बहने लगी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे बचाव अभियान शुरू किया और कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।

अब तक 9 शव बरामद, 2 की बचाई गई जान

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और बचाव दल मौके पर पहुंचा। अंधेरा, लगातार बारिश और नाले के तेज बहाव के बीच देर रात तक तलाश और बचाव अभियान चलता रहा। इस दौरान 9 यात्रियों के शव बरामद किए गए, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

मृतकों के गांव-घर में पसरा मातम

हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में मातम पसरा है। लापता यात्रियों के परिजन भी मौके पर मौजूद हैं और उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, प्रशासन और ग्रामीणों ने वाहन को उफनते पानी में ले जाने से रोका था, लेकिन चालक ने कथित तौर पर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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