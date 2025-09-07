Car fall into flooded Shipra River in Ujjain Madhya Pradesh rescue operation underway MP : उज्जैन में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरी; रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Car fall into flooded Shipra River in Ujjain Madhya Pradesh rescue operation underway

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनSun, 7 Sep 2025 07:30 AM
MP : उज्जैन में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरी; रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात 8 बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया। उज्जैन से बड़नगर की ओर जा रही एक सफेद रंग की कार ब्रिज से नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में तीन लोग सवार थे। कार के नदी गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ की टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। इस दौरान पुल के ऊपर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच गए।

फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और होमगार्ड के जवान बोट से और ड्रोन की मदद से नदी में सर्चिंग कर रहे हैं। देर रात तक कार में सवार लोगों का पता नहीं चल सका है। रात 2 बजे तक रेस्क्यू जारी रहा। हालांकि पुल से डूबी कार का कोई पता नहीं चल पाया है। एक बार फिर सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रात में रेस्क्यू टीम को परेशानी उठाना पड़ रही थी और टीम के सदस्य थकावट महसूस कर रहे थे।

पानी का वेग तेज होने के कारण संभवत: कार बहकर आगे निकल गईं होगी

उज्जैन और आसपस के जिले में लगातार हो रही बारिश से क्षिप्रा नदी उफान पर है। एक कार अनियंत्रित होकर शनिवार देर रात बड़े पुल से कुछ नीचे बह रही नदी में जा गिरी। कार जूना सोमवारिया की ओर से बड़नगर की ओर जा रही थी। नदी पुल से करीब 12 फीट नीचे है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। नदी में बहाव अधिक होने से सर्चिंग के काम में परेशानी आ रही है। हालांकि पुलिस प्रसासन ने एक दिन पहले ही चेतवानी जारी की थी।

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पानी मटमैला है और पानी का बहाव भी तेज है। अभी तक कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी को लोकेट किया जा सके। एसपी ने कहा कि दर्शकों और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों का अनुमान है कि कार में कम से कम एक ड्राइवर और को-पायलट सीट पर एक व्यक्ति मौजूद था। कार की खिड़कियां बंद थीं, हालांकि, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। एसडीआरएफ की कई टीमें कार का पता लगाने के लिए नीचे जाने की तैयारी कर रही हैं।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Madhya Pradesh News
