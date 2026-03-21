MP में कार में लगी आग से पत्नी की मौत, सुरक्षित बचा डॉक्टर पति; परिजनों ने कहानी पर उठाए सवाल
मृतक सीमा के भाई लोकेश ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन गढ़ाकोटा में रहती थी। शनिवार सुबह करीब 4 बजे उनके जीजा डॉ. नीलेश पटेल कुर्मी का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि सीमा को हार्ट अटैक आया है और उसे इलाज के लिए राय अस्पताल ले जाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा रोड पर शनिवार तड़के करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। इस घटना में कार में सवार एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उसका डॉक्टर पति समय रहते कार से बाहर निकलकर सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
मृतका की पहचान सीमा कुर्मी पटेल (34) के रूप में हुई है, वहीं उनके डॉक्टर पति नीलेश इस हादसे में बच गए। यह हादसा सानौधा थाना क्षेत्र अंतर्गत चनाटौरिया टोल प्लाजा के नजदीक हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए सानौधा थाना प्रभारी ने बताया कि गढाकोटा निवासी डॉक्टर नीलेश कुर्मी पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज तड़के उसकी पत्नी सीमा को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद वो उसे इलाज के लिए सागर मकरोनिया स्थित निजी अस्पताल में कार से लेकर जा रहा था।
कार में सवार थे कुल चार लोग, तीन बच गए
कार में पति-पत्नी के साथ दो किराएदार भी सवार थे, जिन्हें मेडिकल स्टाफ बताया जा रहा है। कार जैसे ही चनाटोरिया स्थित टोल टैक्स प्लाजा के नजदीक पहुंची, वहां कोहरा होने के कारण कार बहक गई और सड़क से नीचे उतर गई। इसके बाद कार में सवार दोनों युवकों ने उतरकर कार को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कार में आग लग गई और विस्फोट हो गया। इस दौरान डॉ नीलेश को जैसे-तैसे बाहर निकाला गया। पीछे की सीट पर लेटी उनकी पत्नी को जब तक बाहर निकालते, तब तक उनकी मौत हो गई। पुलिस को बताए अनुसार डॉक्टर नीलेश सिमरिया चौकी के बलेह का निवासी है और गढ़ाकोटा में निजी क्लिनिक संचालित करता है।
डॉक्टर ने साले को फोन कर दी हादसे की सूचना
उधर सीमा के भाई लोकेश ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन गढ़ाकोटा में रहती थी। शनिवार सुबह करीब 4 बजे उनके जीजा डॉ. नीलेश पटेल कुर्मी का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि सीमा को हार्ट अटैक आया है और उसे इलाज के लिए राय अस्पताल ले जाया जा रहा है। लोकेश के अनुसार, सूचना मिलते ही वे भी अस्पताल के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान उन्हें दोबारा फोन आया कि सानौधा के पास कार का एक्सीडेंट हो गया है। इसके कुछ देर बाद तीसरी कॉल में बताया गया कि कार में आग लग गई है और सीमा उसमें जल गई है। जिस कार में आग लगी वह CNG कार बताई जा रही है।
महिला के परिजनों ने पति की कहानी पर उठाए सवाल
महिला के परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर संदेह जताया है। लोकेश पटेल का आरोप है कि सीमा और उनके पति के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। उन्होंने आशंका जताई है कि पहले सीमा को बेहोश किया गया या उनकी हत्या की गई और बाद में उन्हें कार में ले जाकर घटना को हादसे का रूप दे दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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