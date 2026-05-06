पोल से टकराने के बाद आग का गोला बनी तेज रफ्तार कार, MP में जिंदा जल गए 2 युवक; VIDEO
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इससे कार में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। हादसे के समय कार में तीन युवक सवार थे, जिनमें से दो जिंदा जल गए।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इससे कार में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। हादसे के समय कार में तीन युवक सवार थे, जिनमें से दो जिंदा जल गए।
कार में तीन युवक सवार थे
ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर अर्रू तिराहे के पास रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। हादसे के समय कार में तीन युवक सवार थे, जो अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने ग्वालियर आए थे और कार्यक्रम के बाद शिवपुरी लौट रहे थे।
पोल से टकराई, चिंगारी उठी और भड़क गई आग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक संतुलन बिगड़ने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। जैसे ही कार बिजली के पोल से टकराई, चिंगारी उठी और वाहन में आग भड़क गई। इस भयावह हादसे में अवधेश विश्वकर्मा और रामजी सोनी कार के अंदर ही फंस गए। आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका और दोनों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं, तीसरे युवक चंदप्रकाश सोनी ने किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
आग बुझने से पहले खाक हुई कार
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।
सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग
प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के समय कार की गति कितनी थी और चालक की स्थिति क्या थी। इस दर्दनाक हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और रात के समय तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
रिपोर्टः अमित कुमार
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।