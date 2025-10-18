उज्जैन में दर्दनाक हादसा, कार एक्सीडेंट में 3 की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक कार हादसा सामने आया है। यहां इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक सतीश मालवीय ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे हुई। इसमें एक कार का एक्सीडेंट हुआ और 20-22 साल के तीन युवकों की मौत हो गई।

मृतक ममेरे भाई उज्जैन में देर रात एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवक बड़नगर के रहने वाले थे। तीनों उज्जैन की गिरिराज में रह रहे थे। डॉ से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में आदित्य पंड्या 22 वर्ष एमबीए का छात्र है और मसवाड़िया इंगोरिया के पास रहता है।

दूसरा मृतक अभय पंडित 20 साल पासलोद इंगोरिया और राजेश रावल 50 वर्ष है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना में मृत आदित्य पंड्या और अभय पंडित ममेरे भाई थे। सूचना पर विधायक मालवीय पहुंचे।