दिग्विजय सिंह को इग्नोर करके काम नहीं चलेगा..., राज्यसभा सीट छोड़ने वाले बयान पर कांग्रेस विधायक

Jan 15, 2026 06:13 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें इग्नोर करके किसी का काम नहीं चल सकता।

ऐसे नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है

उन्होंने जोर देते हुए कहा- दिग्विजय सिंह जितने जीनियस और मेहनती हैं, वैसे नेताओं की कांग्रेस को और जरूरत है। उन्हें जनता और पार्टी के लिए समर्पित बताते हुए कहा- उनकी खासियत यही है कि वे लगातार स्वीकार्य और प्रिंसिपल्ड बने हुए हैं।

आगे कहा- दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जनता के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्हें किसी भी तरह से इग्नोर करके काम नहीं चल सकता है। जिस तरह से वो मेहनती हैं, कांग्रेस के अंदर ऐसे और भी नेताओं की जरूरत है।

हर बात हर किसी के समझने की नहीं होती

विधायक ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह राजनीति में अपने बयान और फैसलों को लेकर पूर्ण रहस्य रखते हैं और हर बात हर किसी के समझने की नहीं होती। राजेंद्र भारती ने दिग्विजय सिंह की 10 साल तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाली घोषणा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था कि वे 10 साल तक कोई पद नहीं लेंगे और उन्होंने इसे निभाया भी..विधायक ने कहा वह बात के पक्के हैं और ऐसे नेताओं की पार्टी को सख्त ज़रूरत है।

आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जबसे राज्यसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया है, तबसे इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नया दावेदार कौन होगा। ऐसे में जब अगला कौन, उनसे पूछा गया तो बात को गोल मोल कर दिया। दिग्विजय सिंह 2 बार से राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के विधायकों की गिनती को देखते हुए उनका तीसरी बार सदन में जाना लगभग तय था, लेकिन उन्होंने अपने ना जाने का ऐलान किया है।

रिपोर्ट- अमित कुमार