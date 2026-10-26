'मैंने ट्विशा को कातिल कहा था, लेकिन सुसाइड...', पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने HC में कही नई बात
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा कि वह अपनी बहू के गर्भपात कराने के फैसले से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने न तो उसके साथ क्रूरता की और न ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा कि वह अपनी बहू के गर्भपात कराने के फैसले से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने न तो उसके साथ क्रूरता की और न ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी के समक्ष गिरिबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने यह दलील दी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरिबाला के वकील ने उनकी तरफ से कहा- मैं और मेरा बेटा समर्थ सिंह दोनों बच्चा चाहते थे। अगर उन्होंने ट्विशा पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला होता, तो इसे क्रूरता का आधार माना जा सकता था। वकील के मुताबिक, ट्विशा के अपनी बात पर कायम रहने और गर्भपात कराने से गिरिबाला नाराज थीं और उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी थी।
'कातिल' कहने पर बाद में मांगी माफी
सुनवाई के दौरान ट्विशा के साथ हुई बातचीत के उन संदेशों का भी जिक्र हुआ, जिनमें गिरिबाला ने कथित तौर पर गर्भपात कराने के लिए बहू को 'कातिल' कहा था। इस पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि नाराजगी में कही गई बात का अर्थ यह नहीं है कि वह ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाना चाहती थीं। वकील ने कहा कि गिरिबाला ने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी।
बचाव पक्ष ने चैट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि इनमें समर्थ सिंह के व्यवहार को लेकर सवाल उठते हैं। वकील के अनुसार, बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विशा की आत्महत्या के पीछे उनके पति का व्यवहार एक कारण हो सकता है।
दिल्ली में नौकरी करना चाहती थीं ट्विशा
गिरिबाला के वकील ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को चुनौती देते हुए कहा कि ट्विशा दिल्ली में रहना चाहती थीं और उन्होंने वहां नौकरी के लिए आवेदन भी किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें उन्हें घर में कैद रखा गया हो या कहीं आने-जाने से रोका गया हो।
वकील ने यह भी कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। सोमवार को गिरिबाला की ओर से दलीलें पूरी हो गईं।
शादी के पांच महीने बाद हुई थी मौत
नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिये हुई थी। शादी के करीब पांच महीने बाद 12 मई को ट्विशा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। उनके परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 और 108 तथा दहेज निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गिरिबाला को पहले सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन राज्य सरकार और पीड़ित परिवार की चुनौती पर हाईकोर्ट ने राहत रद्द कर दी थी। बाद में सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गिरिबाला और समर्थ की जमानत याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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