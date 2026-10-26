'मैंने ट्विशा को कातिल कहा था, लेकिन सुसाइड...', पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने HC में कही नई बात

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा कि वह अपनी बहू के गर्भपात कराने के फैसले से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने न तो उसके साथ क्रूरता की और न ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया।

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा कि वह अपनी बहू के गर्भपात कराने के फैसले से नाराज थीं, लेकिन उन्होंने न तो उसके साथ क्रूरता की और न ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी के समक्ष गिरिबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने यह दलील दी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरिबाला के वकील ने उनकी तरफ से कहा- मैं और मेरा बेटा समर्थ सिंह दोनों बच्चा चाहते थे। अगर उन्होंने ट्विशा पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला होता, तो इसे क्रूरता का आधार माना जा सकता था। वकील के मुताबिक, ट्विशा के अपनी बात पर कायम रहने और गर्भपात कराने से गिरिबाला नाराज थीं और उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी थी।

'कातिल' कहने पर बाद में मांगी माफी सुनवाई के दौरान ट्विशा के साथ हुई बातचीत के उन संदेशों का भी जिक्र हुआ, जिनमें गिरिबाला ने कथित तौर पर गर्भपात कराने के लिए बहू को 'कातिल' कहा था। इस पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि नाराजगी में कही गई बात का अर्थ यह नहीं है कि वह ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाना चाहती थीं। वकील ने कहा कि गिरिबाला ने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी।

बचाव पक्ष ने चैट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि इनमें समर्थ सिंह के व्यवहार को लेकर सवाल उठते हैं। वकील के अनुसार, बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विशा की आत्महत्या के पीछे उनके पति का व्यवहार एक कारण हो सकता है।

दिल्ली में नौकरी करना चाहती थीं ट्विशा गिरिबाला के वकील ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को चुनौती देते हुए कहा कि ट्विशा दिल्ली में रहना चाहती थीं और उन्होंने वहां नौकरी के लिए आवेदन भी किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें उन्हें घर में कैद रखा गया हो या कहीं आने-जाने से रोका गया हो।

वकील ने यह भी कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। सोमवार को गिरिबाला की ओर से दलीलें पूरी हो गईं।

शादी के पांच महीने बाद हुई थी मौत नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिये हुई थी। शादी के करीब पांच महीने बाद 12 मई को ट्विशा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। उनके परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 और 108 तथा दहेज निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गिरिबाला को पहले सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन राज्य सरकार और पीड़ित परिवार की चुनौती पर हाईकोर्ट ने राहत रद्द कर दी थी। बाद में सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।