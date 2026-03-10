Hindustan Hindi News
MP को दी केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात, 3,839.42 करोड़ रुपए से यहां बनेगा 4-लेन कॉरिडोर

Mar 10, 2026 04:57 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्र सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार इस कॉरिडोर की लंबाई 80.45 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपए होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देते हुए उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 4-लेन कॉरिडोर को बनाने को मंजूरी दे दी। यह कॉरिडोर NH-752D के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन पर बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार इस कॉरिडोर की लंबाई 80.45 किलोमीटर होगी और इसे बनाने में कुल 3,839.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के टिमरवानी इंटरचेंज तक बिना रुकावट 4-लेन की सीधी कनेक्टिविटी देगा। सरकार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है और इसके बनने के बाद इस रूट पर लगने वाला यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम होने की उम्मीद है।

MP को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 3,839.42 करोड़ रुपए से यहां बनेगा 4-लेन कॉरिडोर
