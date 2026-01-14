Hindustan Hindi News
MP पुलिस का कमाल, 100 से ज्यादा केस में थानेदार ने अपने ड्राइवर, कुक व सब्जी वाले को गवाह बनाया

Jan 14, 2026 07:13 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मऊगंज की पुलिस ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जिसके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। दरअसल यहां के एक थानेदार ने अपने ड्राइवर, कुक, सफाईकर्मी, पड़ोसी और सब्जी विक्रता समेत एक दिव्यांग शख्स तक को सैकड़ों आपराधिक मामलों में गवाह और पुलिस के मुखबिर के तौर पर इस्तेमाल किया। इस बात का खुलासा पुलिस के अपने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) की वजह से हुआ। जिसने यहां चल रहे इस पूरे घपले को उजागर कर दिया।

106 मामलों में परिचितों को बनाया गवाह

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार CCTNS से पता चला कि तत्कालीन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश सिंह ठाकुर ने इंद्रगढ़ी और नईगढ़ी थाने में पोस्टिंग के दौरान अपने निजी ड्राइवर अमित कुशवाहा, सब्जी बेचने वाले व थाने के कुक दिनेश कुशवाहा को 106 मामलों में संयुक्त रूप से गवाह या मुखबिर बना दिया। 18 केसों में तो अकेला अमित कुशवाहा गवाह है। सब इंस्पेक्टर ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने गांजा, अवैध शराब और हथियारों से जुड़े मामलों में भी करीबियों को ही गवाह बनाया। खासतौर पर जहां-जहां उनकी पोस्टिंग रही, वहां-वहां अमित कुशवाहा का नाम गवाह के रूप में दर्ज हुआ। जिसके चलते थाने में नियमित रूप से आने-जाने वाले लोगों के बीच वह घूमने वाले गवाह के रूप में पहचाना जाने लगा।

गवाह की उम्र पांच साल में सिर्फ एक वर्ष बढ़ी

मजे की बात तो यह है कि समय गुजरने के साथ फर्जी गवाह अमित कुशवाहा की उम्र भी नहीं बढ़ी। साल 2020 के एक मामले में अमित की उम्र 20 साल बताई गई, जबकि 2025 में उसकी उम्र 21 साल लिखी गई। यानी पांच सालों में उसकी उम्र सिर्फ एक साल ही बढ़ी। यहां तक कि एक मामले में वह गवाह की बजाय फरियादी के तौर पर भी दर्ज है। वहीं 100 से ज्यादा मामलों में अमित के साथ संयुक्त रूप से गवाह के नाम पर दर्ज दिनेश कुशवाहा का कहना है कि वह थाने में खाना बनाते हैं और SI जगदीश सिंह ठाकुर की पोस्टिंग के समय उन्होंने सिर्फ एक बार गांजे के मामले में गवाही दी थी। दिनेश की मानें तो उसे पता ही नहीं है कि उसका नाम इतनी सारी FIR में बतौर गवाह दर्ज है।

उधर थाने के पास रहने वाले दिव्यांग अरुण तिवारी का सफर भी बेहद खास है। वह छह मामलों में अमित के साथ गवाह और मुखबिर हैं। खास बात यह है कि अरुण के खिलाफ मई 2025 में नईगढ़ी थाने में डकैती का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा पुलिस की गवाह सूची में सफाई कर्मी रमाकांत यादव का नाम भी शामिल है, जो कि 14 मामलों में गवाह हैं। इस बारे में यादव का कहना है कि उन्हें याद नहीं कि वे किन परिस्थितियों में गवाह बने। वे नईगढ़ी थाने में सफाई का काम करते हैं। कभी कोर्ट नहीं गए। इसके अलावा थाने की गाड़ी के ड्राइवर राहुल विश्वकर्मा भी 18 मामलों में गवाह हैं। हालांकि उनका कहना है कि वह कभी गवाही देने नहीं गए। पुलिस गवाह के तौर पर नाम लिख देती थी।

गवाह बोला- मैं सब्जी बेचता हूं, गवाही देने कैसे जाऊंगा

इस बारे में एनडीटीवी से बात करते हुए दिनेश ने कहा, 'मैं सब्जियां बेचता हूं तो कभी-कभी पुलिस स्टेशन में खाना भी बनाता हूं। मैंने दो-तीन जगहों पर साइन किए हैं, लेकिन वे नाम खुद ही लिख लेते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं अपनी दुकान चलाऊं या गवाही देने के लिए मऊगंज और रीवा जाता रहूं।'

एसपी ने आरोपी पुलिस अधिकारी पर लिया ऐक्शन

मामला सामने आने के बाद मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी ने जगदीश सिंह ठाकुर के खिलाफ ऐक्शन लिया और उन्हें नईगढ़ी थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया। इसके अलावा SDOP को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी। साथ ही एसपी ने इस तरह के सभी प्रकरणों की जांच करने और उसके बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

