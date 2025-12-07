कार विवाद में व्यापारी पर बर्बर हमला, बेहोश होने के बाद भी पीटते रहे, MP में दिल दहलाने वाली घटना
मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में गुंडों के बढ़ते दुस्साहस का ताजा मामला गंज थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक किराना व्यापारी पर बदमाशों ने बेरहमी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है।
घटना 2 दिसंबर की रात की बताई गई है। व्यापारी राहुल हिरानी पान की दुकान पर खड़े थे। तभी आरोपी शिवम उर्फ लाला का किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हुआ। इसी दौरान गुस्से में आकर लाला ने व्यापारी की कार का कांच तोड़ दिया। जब राहुल ने विरोध किया तो आरोपी अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा।
वीडियो में करीब 6-7 हमलावर बेसबॉल बैट जैसे डंडों से व्यापारी पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमले के दौरान राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन हमलावर तब भी नहीं रुके और लगातार पीटते रहे।
गंभीर रूप से घायल राहुल को पहले बैतूल और बाद में नागपुर रेफर किया गया। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी रात बदमाशों ने गंज इलाके में कई लोगों को निशाना बनाते हुए आतंक मचाया। राहगीरों से मारपीट, एक बालिका और उसके बुजुर्ग पिता से अभद्रता तथा कई वाहनों के कांच तोड़ने की घटनाएं सामने आईं।
पुलिस ने शनिवार को मुख्य आरोपी शिवम उर्फ लाला को सोनाघाटी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला। एसडीओपी सुनील लाटा ने बताया कि आरोपी पर पहले से हत्या और हत्या के प्रयास सहित तीन गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। गंज थाना प्रभारी ने कहा कि सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है।