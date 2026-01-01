2025 को विदा करने की तैयारी कर रहे थे पति-पत्नी, घर में घुसकर दोनों को मार डाला; खुद भी गोली मार ली
मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है। एक व्यापारी ने घर में घुसकर एक जौहरी और उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उस समय घटी जब दंपति खुशी के माहौल में 2025 को विदाई देने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में एक व्यापारी ने वित्तीय लेन-देन को लेकर एक जौहरी और उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे गोल चौराहा इलाके में स्थित एक घर में घटी, जब दंपति खुशी के माहौल में 2025 को विदाई देने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने पत्रकारों को बताया कि नव वर्ष का जश्न उस समय त्रासदी में बदल गया जब राजस्थान के निम्बाहेड़ा निवासी व्यापारी विकास सोनी ने वित्तीय लेन-देन को लेकर जौहरी दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।
एसपी ने बताया कि करीब 45 साल के सोनी ने बाद में बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मीना ने बताया कि व्यवसायी निम्बाहेड़ा से स्कूटर पर मंदसौर आया था। स्कूटर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया है, जहां दोहरी हत्या और आत्महत्या की घटना घटी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है और उनकी मौजूदगी में कमरे को खोलकर यह जांच की जाएगी कि कहीं कोई गहने या नकदी तो नहीं रखी थी।
इस घटना के बाद जैन समुदाय के सदस्यों ने शहर के सरदार वल्लभभाई चौक पर 50 से 55 साल की आयु के दंपति के शवों को ले जा रही शवयात्रा को कुछ देर के लिए रोक दिया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। मंदसौर में सोने के व्यापारियों ने हत्याओं के विरोध में गुरुवार को आधे दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं।