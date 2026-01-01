Hindustan Hindi News
Businessman stabs to death jeweller and his wife over financial row before killing self on New Year eve
2025 को विदा करने की तैयारी कर रहे थे पति-पत्नी, घर में घुसकर दोनों को मार डाला; खुद भी गोली मार ली

मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है। एक व्यापारी ने घर में घुसकर एक जौहरी और उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उस समय घटी जब दंपति खुशी के माहौल में 2025 को विदाई देने की तैयारी कर रहे थे।

Jan 01, 2026 08:39 pm IST
Subodh Kumar Mishra पीटीआई, मंदसौर
मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है। एक व्यापारी ने घर में घुसकर एक जौहरी और उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उस समय घटी जब जौहरी दंपति खुशी के माहौल में 2025 को विदाई देने की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में एक व्यापारी ने वित्तीय लेन-देन को लेकर एक जौहरी और उसकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे गोल चौराहा इलाके में स्थित एक घर में घटी, जब दंपति खुशी के माहौल में 2025 को विदाई देने की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने पत्रकारों को बताया कि नव वर्ष का जश्न उस समय त्रासदी में बदल गया जब राजस्थान के निम्बाहेड़ा निवासी व्यापारी विकास सोनी ने वित्तीय लेन-देन को लेकर जौहरी दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।

एसपी ने बताया कि करीब 45 साल के सोनी ने बाद में बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मीना ने बताया कि व्यवसायी निम्बाहेड़ा से स्कूटर पर मंदसौर आया था। स्कूटर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया है, जहां दोहरी हत्या और आत्महत्या की घटना घटी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है और उनकी मौजूदगी में कमरे को खोलकर यह जांच की जाएगी कि कहीं कोई गहने या नकदी तो नहीं रखी थी।

इस घटना के बाद जैन समुदाय के सदस्यों ने शहर के सरदार वल्लभभाई चौक पर 50 से 55 साल की आयु के दंपति के शवों को ले जा रही शवयात्रा को कुछ देर के लिए रोक दिया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। मंदसौर में सोने के व्यापारियों ने हत्याओं के विरोध में गुरुवार को आधे दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
