सूर्य नमस्कार करते समय बिजनेसमैन को आया हार्ट अटैक, CPR देने की कोशिश नाकाम; मौत
मध्य प्रदेश के अशोकनगर के तुलसी सरोवर पार्क में योग करते समय सराफा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सूर्य नमस्कार करते हुए नरेंद्र सोनी अचानक जमीन पर गिर पड़े और अचेत हो गए। नरेंद्र सोनी रोज की तरह सुबह पार्क में योग करने पहुंचे थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनके साथ योग कर रहे लोगों ने पहले उन्हें आवाज दी,फिर हिलाकर जगाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने सीपीआर देने की भी कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी।
इसी दौरान तुलसी सरोवर क्षेत्र में गश्त कर रहे प्रधान आरक्षक राजकुमार कुशवाह को इसकी सूचना मिली। कुशवाह साथी पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए नरेंद्र सोनी को सरकारी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मौत साइलेंट अटैक से हुई है।
नरेंद्र सोनी लंबे समय से योगाभ्यास कर रहे थे। वह प्रतिदिन सुबह तुलसी सरोवर पार्क में योग करने आते थे। बता दें कि तुलसी सरोवर पार्क में योग अभ्यास की शुरुआत डॉक्टर पवन सिंघल ने करवाई थी। पिछले साल डॉक्टर पवन सिंघल की भी पार्क के पास ही योग के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। योग करते समय हार्ट अटैक से मौत का यह पार्क में दूसरा मामला है, जिसने नियमित रूप से योग करने वालों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
डॉक्टरों के अनुसार सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी नहाना और ठंड में कम कपड़े पहनना भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ठंड के कारण शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि सर्दियों में सुबह योग या व्यायाम करते समय कम से कम दो परत के गर्म कपड़े जरूर पहनें और शरीर को पहले वॉर्मअप दें।