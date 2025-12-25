Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bullies looted the bullion market, and a trader died of a heart attack upon hearing the news.
दर्जन भर बदमाशों ने सराफा बाजार में मचाया आतंक, लूटपाट की खबर सुन व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत

दर्जन भर बदमाशों ने सराफा बाजार में मचाया आतंक, लूटपाट की खबर सुन व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक, श्री बागेश्वर ज्वेलर्स के मालिक सचिन सोनी के पिता सुंदर लाल सोनी (65) दुकान में चोरी की खबर सुनकर सदमे में आ गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।

Dec 25, 2025 06:41 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, राजगढ़
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बीती रात करीब एक दर्जन हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने सराफा बाजार में डकैती डाली। बदमाशों ने कैश सहित लाखों के सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक, श्री बागेश्वर ज्वेलर्स के मालिक सचिन सोनी के पिता सुंदर लाल सोनी (65) दुकान में चोरी की खबर सुनकर सदमे में आ गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना राजगढ़ जिले के किला क्षेत्र स्थित सराफा बाजार की है। यहां बुधवार रात एक दर्जन हथियारबंद डकैतों ने डकैती को अंजाम दिया। भागते समय बदमाशों ने एक बाइक चोरी कर ली। घटना की सूचना पर एसपी अमित तोलानी, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे हैं। डकैतों ने सबसे पहले सराफा कारोबारी राजेंद्र विजयवर्गीय की दुकान को निशाना बनाया। वे दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 1 किलो चांदी, 3 तोला सोना और 3 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए।

इसके बाद पास ही स्थित सचिन सोनी की दुकान श्री बागेश्वर ज्वेलर्स का ताला तोड़ा। यहां अलमारी तोड़कर 32 हजार कैश, 200 ग्राम चांदी और औजार ले गए। हैरानी की बात यह है कि दुकानों के ऊपर परिवार रहते हैं, फिर भी डकैत बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते रहे।

बताया जा रहा है कि वारदात के बाद बदमाश पास ही स्थित गोपालचंद सोनी (75) की दुकान पर पहुंचे। गोपालचंद दुकान के अंदर ही सो रहे थे। शटर की आवाज सुनकर वे जाग गए और शोर मचाया। इस पर बदमाशों ने बाहर से ही शटर के नीचे से लोहे का सब्बल अंदर घुसा दिया, जो बुजुर्ग के पैर में लगा। खतरा भांपते ही गोपालचंद ने अंदर से दूसरा ताला जड़ दिया और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। इससे बदमाश अंदर नहीं घुस पाए और उनकी जान बच गई।

श्री बागेश्वर ज्वेलर्स के मालिक सचिन सोनी के पिता सुंदर लाल सोनी (65) दुकान में चोरी की खबर सुनकर सदमे में आ गए। उनको हार्ट अटैक आ गया, परिजन राजगढ़ जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सचिन सोनी ने कहा- पापा सुबह से ही दुकान आ गए थे। मैंने उन्हें कहा भी कि अपना ज्यादा सामान चोरी नहीं हुआ है लेकिन वो टेंशन ले रहे थे। दोपहर करीब सवा 3 बजे वे दुकान के सामने ही खड़े-खड़े गिर गए। उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पहले भी एक बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था।

बाजार के लक्ष्मीकांत मंदिर में रहने वाले पंडित नरसिंह लाल लश्करी (75) ने बताया कि खटपट सुनकर वे बाहर आए तो दो बदमाशों ने उन्हें धमकाते हुए अंदर रहने को कहा। डर के मारे उन्होंने लाइट भी नहीं जलाई और पड़ोसियों को फोन किया। इस दौरान युवक अमित मेवाड़े, कमल मेवाड़े और एक अन्य युवक ने उनका पीछा किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने उन पर पिस्तौल से फायर कर दिया और गुलेल से पत्थर चलाए।

गुलेल का पत्थर लगने से कमल मेवाड़े की आंख फूट गई, जबकि अमित की पीठ में चोट आई है। अमित ने एक बदमाश को रॉड मारकर गिरा भी दिया था, लेकिन साथी बदमाश ने फायर कर उसे बचा लिया। बाद में सभी श्मशान के पास खड़ी अपनी बाइकों से हाईवे की तरफ भाग निकले।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव