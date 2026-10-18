उज्जैन के महासिद्ध आश्रम पर गरजा बुलडोजर, ढहा दी गई आलीशान इमारत; क्या थी वजह
उज्जैन नगर निगम ने महासिद्ध आश्रम पर बड़ा ऐक्शन लिया है। रविवार को आश्रम पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान तीन बुलडोजर ने मिलकर कार्रवाई की और निर्माण को जमींदोज कर दिया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिहस्थ 2028 के चलते विकास कार्य जोरों पर है। सिंहस्थ की भूमि पर बने अवैध रूप से होटल, दुकान बना कर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर लगातार कार्यवाही कर रहा है। रविवार सुबह करीब 5 बजे निगम की टीम ने जयसिंहपुरा क्षेत्र में नरसिंह घाट के पास स्थित महासिद्ध आश्रम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने तीन बुलडोजर की मदद से नए बने भवन के कुछ हिस्से ध्वस्त कर दिया। हालांकि, भवन के भीतर रखा सामान निकालने के लिए समय देते हुए टीम कार्रवाई रोककर अस्थायी रूप से लौट गई। इसके पहले हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जूना अखाड़े से जुड़े हरियाणा सेवा आश्रम के महामंडलेश्वर ज्योति गिरि जी महाराज के आश्रम में बने जी प्लस 3 भवन को भी ध्वस्त किया गया था।
उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। रविवार सुबह नरसिंह घाट स्थित एम एस सुकृत ट्रस्ट महा सिद्धि आश्रम के सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया है। बताया जा रहा है कि निगम द्वारा दो बार नोटिस देने के बाद भी आश्रम ने अपना अवैध अतिक्रमण निर्माण नहीं हटाया था। इसके बाद नगर निगम की टीम सुबह करीब 5 बजे चार बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। निगम अधिकारी के अनुसार सिंहस्थ भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम को अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे।
महामंडलेश्वर जूना अखाड़े पर हो चुका बुलडोजर ऐक्शन
इससे पहले उज्जैन में सिंहस्थ भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने शुक्रवार सुबह कार्रवाई की थी। यहां जूना अखाड़े से जुड़े हरियाणा सेवा आश्रम के महामंडलेश्वर ज्योति गिरि के आश्रम में बने जी प्लस 3 होटल नुमा भवन को तोड़ दिया गया था। बताया जा रहा कि आश्रम में चार मंजिला होटलनुमा भवन का निर्माण किया गया था। निगम की ओर से दो बार नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद शुक्रवार सुबह टीम ने मशीनों की मदद से भवन को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की हालांकि निगम की टीम पहले भी दो आश्रमों पर कार्रवाई कर चुकी है।
नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर ने बताया कि आश्रम परिसर में सिंहस्थ के लिए सुरक्षित जमीन पर हाल ही में तीन अलग-अलग पक्के भवनों का निर्माण किया गया था। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए आश्रम संचालक को पहले ही दो बार नोटिस जारी किए जा चुके थे। तय समय सीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने पर रविवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
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