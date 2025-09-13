Bulldozers action on bhopal houses of TIT College love jihad, rape and blackmailing accused in Maddhya Pradesh MP में भोपाल में गरजे बुलडोजर; लव जिहाद-रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों के घर ढहाए, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह टीआईटी कॉलेज दुष्कर्म, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के आरोपियोंं पर बुलडोजर वाला बड़ा ऐक्शन देखने को मिला। जिला प्रशासन ने शनिवार तड़के तीन आरोपियों- फरहान, साद, और साहिल के अर्जुन नगर स्थित अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSat, 13 Sep 2025 12:20 PM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह टीआईटी कॉलेज दुष्कर्म, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के आरोपियोंं पर बुलडोजर वाला बड़ा ऐक्शन देखने को मिला। जिला प्रशासन ने शनिवार तड़के तीन आरोपियों- फरहान, साद, और साहिल के अर्जुन नगर स्थित अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस मामले में छह लोग फरहान, साद, साहिल, नबील, अली, और अबरार आरोपी हैं।

अर्जुन नगर में शनिवार सुबह 4 बजे भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमणों को ढहा दिया गया। गोविंदपुरा तहसीलदार सौरभ वर्मा द्वारा पहले ही इन मकानों को नोटिस जारी किए जा चुके थे। शुक्रवार रात को मकानों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। प्रशासन के अनुसार आरोपियों के मकान सरकारी जमीन पर बने थे। कार्रवाई शुरू होने से पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र में बैरिकेड कर दी गई थी और भारी विरोध की आशंका को देखते हुए करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

एसडीएम रवीश श्रीवास्तव, तहसीलदार सौरभ पांडे, की उपस्थिति में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता प्रभारी शैलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सुबह-सुबह तोड़फोड़ के लिए अर्जुन नगर पहुंचा था। फिलहाल क्षेत्र में शांति का माहौल है।

इस कार्रवाई के लिए लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, तहसीलदार ने विधिवत तरीके से सुनवाई कर एसडीएम को रिपोर्ट सौंपी थी।

कई लड़कियों ने दर्ज कराई थी शिकायत

गौरतलब है कि अप्रैल महीने में भोपाल के बागसेवनिया, जहांगीराबाद और अशोका गार्डन थानों में फरहान, साहिल, अबरार, नबील और साद सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ कई लड़कियों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि इन युवकों ने पहले दोस्ती की, फिर विश्वास जीतकर उनसे दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाए और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव बनाया।

भोपाल पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

आयोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में शुरुआत में लापरवाही बरती। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि फरहान उसकी बड़ी बहन का कॉलेज फ्रेंड था और बहाने से उसके कमरे पर आता-जाता था। एक दिन वह बहन के कॉलेज चले जाने के बाद आया और उसे घुमाने के बहाने अपने साथ बाहर ले गया। वहीं अशोका गार्डन क्षेत्र में उसने जबरन दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद जब पीड़िता भोपाल से बाहर गई, तो फरहान वहां भी पहुंच गया और धमकाकर वीडियो दिखाते हुए दबाव बनाया। साहिल ने भी उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। फरहान ने माता-पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को मजबूर कर दिया। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

रिपोर्ट : हेमंत

