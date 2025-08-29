MP के उज्जैन में यूडीए का बुलडोजर ऐक्शन, रेस्टोरेंट ध्वस्त और मकान भी ढहाए गए

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को एक बार फिर बुलडोजर गरजा। यूडीए ने शर्तों का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। साथ ही दो मकान भी तोड़े गए। यूडीए इससे पहले भी महाकाल रोड पर तीन बार कार्रवाई कर चुका है। अब तक 12 मकानों तोड़े जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को एक बार फिर बुलडोजर गरजा। यूडीए ने शर्तों का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। साथ ही दो मकान भी तोड़े गए। यूडीए इससे पहले भी महाकाल रोड पर तीन बार कार्रवाई कर चुका है। अब तक 12 मकानों तोड़े जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई। विकास प्राधिकरण की जमीन की लीज नवीनीकरण नहीं कराने और शर्तों का उल्लंघन कर प्लाट बेचने के मामले में अंगारा रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम के साथ जिला और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। प्राधिकरण इससे पहले भी तीन बार कार्रवाई कर चुका है। अब तक 12 मकानों तोड़े जा चुके हैं। शुक्रवार को 19 नंबर प्लाट पर बने दो मकानों को तोड़ गया।

उज्जैन शहर के महाकाल रोड बेगमबाग कॉलोनी में रोड पर बना 2400 स्कावयर फुट पर बना अंगारा रेस्टोरेंट ओर उसके मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार से लगी विकास प्राधिकरण की जमनी पर बने 28 मकानों में से 2 मकानों पर की गई है। इनकी लीज साल 2014 में ही समाप्त हो गई थी।

इसके बाद संपत्ति संचालकों ने एक प्लाट के कई टुकड़े कर अलग-अलग लोगों को बेच दिए। यहां रेजिडेंशियल से कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी कर ली गई थी। संचालक मंडल ने करीब 2 साल पहले 28 संपत्ति धारकों को नोटिस थमाया था, जिसके खिलाफ संपत्ति के मालिक कोर्ट चले गए थे।

मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद शुक्रवार को 2 संपत्तियों को चिन्हित कर नोटिस दिए गए थे। कोर्ट में केस हारने के बाद इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी संयुक्त रूप से पोकलेन और जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। इस दौरान प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी, नगर निगम के अपर आयुक्त संतोष टैगोर, एसडीएम एलएन गर्ग सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा।