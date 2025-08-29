bulldozer action in ujjain mahakal mandir road restaurent and houses demolished MP के उज्जैन में यूडीए का बुलडोजर ऐक्शन, रेस्टोरेंट ध्वस्त और मकान भी ढहाए गए, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bulldozer action in ujjain mahakal mandir road restaurent and houses demolished

MP के उज्जैन में यूडीए का बुलडोजर ऐक्शन, रेस्टोरेंट ध्वस्त और मकान भी ढहाए गए

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को एक बार फिर बुलडोजर गरजा। यूडीए ने शर्तों का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। साथ ही दो मकान भी तोड़े गए। यूडीए इससे पहले भी महाकाल रोड पर तीन बार कार्रवाई कर चुका है। अब तक 12 मकानों तोड़े जा चुके हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनFri, 29 Aug 2025 05:19 PM
share Share
Follow Us on
MP के उज्जैन में यूडीए का बुलडोजर ऐक्शन, रेस्टोरेंट ध्वस्त और मकान भी ढहाए गए

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को एक बार फिर बुलडोजर गरजा। यूडीए ने शर्तों का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। साथ ही दो मकान भी तोड़े गए। यूडीए इससे पहले भी महाकाल रोड पर तीन बार कार्रवाई कर चुका है। अब तक 12 मकानों तोड़े जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई। विकास प्राधिकरण की जमीन की लीज नवीनीकरण नहीं कराने और शर्तों का उल्लंघन कर प्लाट बेचने के मामले में अंगारा रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम के साथ जिला और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। प्राधिकरण इससे पहले भी तीन बार कार्रवाई कर चुका है। अब तक 12 मकानों तोड़े जा चुके हैं। शुक्रवार को 19 नंबर प्लाट पर बने दो मकानों को तोड़ गया।

उज्जैन शहर के महाकाल रोड बेगमबाग कॉलोनी में रोड पर बना 2400 स्कावयर फुट पर बना अंगारा रेस्टोरेंट ओर उसके मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार से लगी विकास प्राधिकरण की जमनी पर बने 28 मकानों में से 2 मकानों पर की गई है। इनकी लीज साल 2014 में ही समाप्त हो गई थी।

इसके बाद संपत्ति संचालकों ने एक प्लाट के कई टुकड़े कर अलग-अलग लोगों को बेच दिए। यहां रेजिडेंशियल से कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी कर ली गई थी। संचालक मंडल ने करीब 2 साल पहले 28 संपत्ति धारकों को नोटिस थमाया था, जिसके खिलाफ संपत्ति के मालिक कोर्ट चले गए थे।

मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद शुक्रवार को 2 संपत्तियों को चिन्हित कर नोटिस दिए गए थे। कोर्ट में केस हारने के बाद इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी संयुक्त रूप से पोकलेन और जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। इस दौरान प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी, नगर निगम के अपर आयुक्त संतोष टैगोर, एसडीएम एलएन गर्ग सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा।

उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि शुक्रवार के प्लाट नंबर 19 पर कार्रवाई की गई है। ये लोग कोर्ट से केस हार गए थे। बेगमबाग मार्ग पर प्राधिकरण की संपत्तियों की लीज खत्म हो गई थी। कई मकानों की लीज 1980 से नहीं भरी गई। कुछ लोगों ने लीज शर्तों का उल्लंघन कर होटल बना लिए, तो किसी ने नियमों का पालन किए बिना घर बेच दिया। कई लोगों ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया तो कई ने शर्तों का उल्लंघन कर भूमि बेच दी। ऐसे ही दो लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। एक ही प्लाट पर रेस्टोरेंट और मकान बने हुए थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|