MP में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन! 140 बीघा जमीन कब्जा मुक्त; बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने करीब 130 से 140 बीघा जमीन कब्जामुक्त।
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने करीब 130 से 140 बीघा यानी 35 से 40 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस कार्रवाई में जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कब्जों को हटाया गया।वन विभाग ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस जमीन पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, वनमंडलाधिकारी सुधांशु यादव और उपवनमंडलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह तोमर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। वन परिक्षेत्राधिकारी माधव सिकरवार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र के बीट शेरगढ़ और खरखेड़ा पहुंची।यहां कक्ष क्रमांक पीएफ 919, 502 और 505 में वन भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
बुलडोजर से हटाया कब्जा
वन विभाग के अनुसार, ग्राम भीमपुर निवासी संजीराम मोगिया, श्रीलाल मोगिया, रणवीर मोगिया, शैतान सिंह मोगिया सहित अन्य लोगों ने बागड़ और टपरों के जरिए वन भूमि पर कब्जा कर रखा था। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से अवैध कब्जों को हटाया। इसके साथ ही वन भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कंटूर ट्रेंच और सीपीटी की खुदाई कर हदबंदी की कार्रवाई भी की गई।
बताया गया है कि संबंधित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन विभाग पहले ही वन अपराध प्रकरण दर्ज कर चुका था। इस मामले में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 659/18, दिनांक 15 नवंबर 2022 दर्ज किया गया था। इसी प्रकरण के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी।
अतिक्रमण मुक्त जमीन पर होगा वृक्षारोपण
वन विभाग का अगला लक्ष्य इस जमीन को दोबारा अतिक्रमण से बचाना और हरियाली विकसित करना है। इसके लिए अतिक्रमण मुक्त कराई गई वन भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाएगा। वनमंडलाधिकारी सुधांशु यादव ने जिले के अन्य अतिक्रमणकारियों से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से वन भूमि को खाली कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सुरक्षा श्रमिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वन विभाग की इस कार्रवाई को वन भूमि संरक्षण और क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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