मुरैना वन विभाग का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, 4 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से कराई गई मुक्त
मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। जिले के पहाड़गढ़ वन परिक्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। जिले के पहाड़गढ़ वन परिक्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यहां अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल की जमीन की कटाई और सफाई कर कृषि कार्य के लिए तैयार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वन भूमि पर कब्जा मजबूत करने के उद्देश्य से पत्थर की दीवार और बाड़ भी बना दी गई थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण के इन प्रयासों को ध्वस्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार, मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर के निर्देशन और वनमंडलाधिकारी मुरैना के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। उपवनमंडलाधिकारी सबलगढ़ कुलदीप राजोदिया और वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ हिना खान के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण वाले क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
4 हेक्टेयर जमीन कब्जामुक्त
कार्रवाई पहाड़गढ़ वन परिक्षेत्र की बीट मरा स्थित कक्ष क्रमांक P138 में की गई। यहां लगभग 4 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी।अतिक्रमणकारियों ने वन क्षेत्र की कटाई और सफाई कर जमीन को खेती योग्य बनाने का प्रयास किया था। मौके पर खड़ी फसल को जेसीबी मशीन से नष्ट कराया गया। इसके साथ ही वन भूमि की सीमा पर बनाई गई पत्थर की दीवार और बाड़ को भी ध्वस्त कर दिया गया।
वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण के प्रयास से मुक्त कराया गया। पूरी कार्रवाई वन चौकी प्रभारी पहाड़गढ़ रवि तोमर और बीट प्रभारी मरा आशु शर्मा की निगरानी में वन चौकी पहाड़गढ़ के अमले द्वारा की गई।
वन विभाग का कहना है कि वन क्षेत्रों की सुरक्षा और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। वन भूमि पर अवैध कब्जा, पेड़ों की कटाई और कृषि गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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