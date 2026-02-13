Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पागलों की तरह बच्चे पर टूट पड़ा सांड; सींग घुसेड़े और उठाकर सड़क पर पटका, 25 टांके आए

Feb 13, 2026 01:12 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गली-मोहल्लों में घूमने वाले एक आवारा सांड ने एक छह साल के मासूम पर उस समय हमला कर दिया, जब वह कोचिंग से वापस लौट रहा था। यह पूरी घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 

पागलों की तरह बच्चे पर टूट पड़ा सांड; सींग घुसेड़े और उठाकर सड़क पर पटका, 25 टांके आए

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गली-मोहल्लों में घूमने वाले एक आवारा सांड ने एक छह साल के मासूम पर उस समय हमला कर दिया, जब वह कोचिंग से वापस लौट रहा था। सांड ने बच्चे को देखते ही उस पर हमला कर दिया। बच्चे ने बचकर भागने का प्रयास किया तो एक कार के सामने सांड ने फिर उसे घेर लिया और सींग मारे। इतना ही नहीं जमीन पर पटकर कर अपने सींगों से उस रौंदता रहा। इस दौरान मासूम डर के मारे बुरी तरह चीखता-चिल्लाता रहा। मासूस के साथ उसकी बहन भी थी, जो भाग वहां से गई और मदद के लिए लोगों को वहां बुलाकर लाई। लोगों ने सांड को भगाया तो मासूम की जान बच पाई, लेकिन सांड के सींग से उसका सिर फट गया। मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में 25 टांके आए हैं। यह पूरी घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गुरुवार रात को सोशल मीडिया पर मासूम पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है।

ये भी पढ़ें:MP: जबलपुर में सरेराह वर्दीधारी पुलिसकर्मी संग गाली-गलौज और मारपीट, वीडियो वायरल

कोचिंग से लौटते वक्त हुआ हमला

शहर के उपनगर मुरार स्थित त्यागी नगर में रहने वाला छह साल का गोविंद लक्षकार फर्स्ट क्लास का छात्र है। गोविंद को उसकी बड़ी बहन नंदिनी पास ही गली में कोचिंग से लेकर वापस घर लौट रही थी। जब वह घर वाली गली में दाखिल हुई तो वहां आवारा सांड घूम रहे थे। नंदिनी और गोविंद को देखते ही एक काले रंग का सांड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया।हड़बड़ाहट में मासूम गोविंद सड़क पर गिर पड़ा। बहन ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठ पाया तो सांड ने उस पर हमला कर दिया। खुद को बचाने और मदद के लिए नंदिनी ने दौड़ लगा दी।

ये भी पढ़ें:बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने रौंदा, परिवार के 3 सदस्यों की मौत, बच्ची भी शामिल

मासूम ने बचने का प्रयास किया पर सांड बेकाबू हो गया

सांड ने मासूम को अपने सींगों में फंसा लिया और कई बार जमीन पर पटका। यह सब कुछ चंद पलों में हुआ। अपने भाई के साथ यह क्रूरता देख बहन नंदिनी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए दौड़कर आसपास के लोगों को आवाज लगाकर मदद के लिए बुलाया। जब लोग वहां पहुंचे तो सांड मासूम को सींगों से मार रहा था। जब लोगों ने सांड को भगाया, तब जाकर मासूम की जान बस सकी। यदि कुछ सेकेंड और देर होती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी।

गंभीर रूप से घायल मासूम को तत्काल जिला अस्पताल में बाल एवं शिशु रोग विभाग के पीआईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के सिर में 9 टांके समेत चेहरे पर 25 टांके आए हैं। उसे अब अस्पताल से तो छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उसके मन से हादसे की दहशत बाहर नहीं निकल रही है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

ये भी पढ़ें:पत्नी का गर्भपात हुआ तो 2 लोगों की नरबलि दे डाली! MP के सिंगरौली में खौफनाक घटना
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bull attack on child got 25 stiches on head and face in gwalior
;;;