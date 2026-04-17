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इंदौर में लड़की से गैंगरेप करने वाले दरिंदे गिरफ्तार; जहां की थी वारदात, वहीं छुपकर बैठे थे आरोपी

Apr 17, 2026 09:42 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
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यह वारदात उस समय हुई थी, जब पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ लगनसा बाबा मंदिर दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के बाद दोनों बेरछा जंगल में बैठे हुए थे, तभी वहां पहुंचे दो दरिंदे लड़की को ले गए थे।

इंदौर में लड़की से गैंगरेप करने वाले दरिंदे गिरफ्तार; जहां की थी वारदात, वहीं छुपकर बैठे थे आरोपी

इंदौर के करीब महू के जंगल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात के सिलसिले में पुलिस ने शुक्रवार को आखिरकार बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 14 अप्रैल 2026 को हुई इस दरिंदगी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया है। ये दोनों आरोपी युवती को घसीटकर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में स्थित बेरछा के जंगल में ले गए थे और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।

दबिश देकर पकड़े गए दरिंदे

विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने बेरछा जंगल में ही दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी पहले से ही ऐसे अपराधों में लिप्त रहे हैं और सुनसान जगहों को अपना अड्डा बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे।

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मंदिर दर्शन के बाद बनी दरिंदगी की शिकार

यह वारदात उस समय हुई थी, जब पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ लगनसा बाबा मंदिर दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के बाद दोनों बेरछा जंगल में बैठे हुए थे, तभी दो दरिंदे वहां पहुंचे। उन्होंने युवक के साथ मारपीट की और युवती को जबरन घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।

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पुलिस का बड़ा एक्शन, SIT और ड्रोन सर्च

मामले की जानकारी मिलने के बाद और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। इसके बाद जंगल में ड्रोन और पैदल सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। आरोपियों के स्केच जारी कर उन पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।

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जंगल, तालाब और पिकनिक स्पॉट बने शिकारगाह

जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनसान जंगलों, तालाब किनारों और पिकनिक स्पॉट्स के आसपास घात लगाकर बैठते थे। जैसे ही कोई प्रेमी युगल या युवक-युवती वहां पहुंचते, तो ये दरिंदे उन पर हमला कर देते। मारपीट, दुष्कर्म और लूटपाट के बाद बदनामी और जान से मारने की धमकी देकर पीड़ितों को भगा देते थे।

10 हजार रुपए का इनाम किया था घोषित

महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र स्थित बेरछा के जंगल में कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने संदिग्धों के स्केच जारी किए थे, और प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।

रिपोर्ट- हेमंत

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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