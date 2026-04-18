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MP में हफ्तेभर से लापता युवक की नृशंस हत्या, सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ 9 टुकड़ों में कटा शव

Apr 18, 2026 09:37 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, मंडला, मध्य प्रदेश
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पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि हत्या की इस वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया, इस दौरान शव के टुकड़े किए गए और पहचान छिपाने के लिए उन्हें सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया।

MP में हफ्तेभर से लापता युवक की नृशंस हत्या, सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ 9 टुकड़ों में कटा शव

मध्यप्रदेश के मंडला जिले से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। यहां 11 अप्रैल से लापता युवक की हत्या कर उसके शव के टुकड़ों को घर के सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया। पुलिस जांच के दौरान टैंक के अंदर से कपड़े में लिपटे मृतक के शरीर के 9 टुकड़े बरामद हुए हैं। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब घर के सेप्टिक टैंक से तेज बदबू आने लगी और घर के मालिक मुन्नालाल साहू ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने सेप्टिक टैंक खुलवाया तो अंदर कपड़े में लिपटे शव के कई हिस्से मिले। हालात देखकर मौके पर मौजूद लोग में दहशत फैल गई। परिजनों ने कपड़ों और अन्य पहचान के आधार पर शव की पहचान आशीष साहू पिता मुन्नालाल साहू के रूप में की। बताया जा रहा है कि आशीष 11 अप्रैल से घर से गायब था। शुरुआती दिनों में परिवार ने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 15 अप्रैल को अंजनिया चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई।

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लापता मां का भी 6 साल से कोई सुराग नहीं

यह हैरान करने वाला हत्याकांड मंडला जिले के अंजनिया थाना चौकी क्षेत्र के एक गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक ने हाल ही में ट्रैक्टर खरीदा था और उसी से काम कर रहा था। इससे पहले साल 2019 में परिवार में हुए विवाद के बाद दोनों भाइयों की मां घर छोड़कर चली गई थी और बताया जा रहा है कि तब से ही वह लापता है। फिलहाल पुलिस युवक की हत्या के कारण, समय और तरीके को लेकर हर एंगल से गहनता से जांच जारी है।

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परिजनों ने बड़े भाई पर लगाया हत्या का आरोप

मृतक के परिजनों ने उसके बड़े भाई पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आशीष ने हाल ही में ट्रैक्टर खरीदा था और वह इन दिनों उसी से काम कर रहा था, जबकि उसका बड़ा भाई घनश्याम एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। दोनों भाइयों के बीच पहले भी विवाद की स्थिति बनती रही थी।

पुलिस बोली- कहीं और की गई थी युवक की हत्या

एडिशनल एसपी शिवकुमार ने चर्चा में बताया कि सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि हत्या की इस वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया, इस दौरान शव के टुकड़े किए गए और पहचान छिपाने के लिए उन्हें सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया।

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पुलिस परिवार की आर्थिक स्थिति और आपसी संबंधों को भी जांच में शामिल कर रही है। जांच के दौरान शक परिवार के भीतर ही केंद्रित हो गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक के बड़े भाई घनश्याम साहू पर संदेह जताया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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