बहन की लव मैरिज से नाराज था नाबालिग भाई, जीजा को चाकुओं से गोदकर मार डाला
इंदौर में बहन के प्रेम विवाह से भाई नाराज था। इसी बात को लेकर उसके मन में गुस्सा था। बुधवार रात परिवार में चल रहे भजन-कीर्तन के कार्यक्रम के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि नाबालिग ने सब्जी काटने वाले चाकू से जीजा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
बहन की मर्जी से की गई प्रेम शादी की नाराजगी दो साल बाद खौफनाक वारदात में बदल गई। खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक 16 साल के नाबालिग ने अपने ही जीजा की चाकू मारकर हत्या कर दी। इंदौर में आरोपी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था और इसी बात को लेकर उसके मन में गुस्सा था। बुधवार रात परिवार में चल रहे भजन-कीर्तन के कार्यक्रम के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि नाबालिग ने सब्जी काटने वाले चाकू से जीजा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।
टीआई करणीसिंह शक्तावत के मुताबिक मृतक की पहचान 22 वर्षीय दीपक पुत्र गोपाल निवासी राणायर बरोठा, जिला देवास के रूप में हुई है। दीपक ने करीब दो साल पहले गांव में रहने वाली गायत्री से प्रेम विवाह किया था। इस शादी से गायत्री का परिवार नाराज था। शुरुआती दिनों में परिजनों ने दोनों से दूरी बना ली थी और बातचीत तक बंद कर दी थी। हालांकि, कुछ समय बाद परिवार में फिर से मेलजोल शुरू हो गया और दीपक का ससुराल आना-जाना होने लगा था।
सास की बाहरवीं में पहुंचा था दीपक, रात दो बजे मची चीख-पुकार
बुधवार को दीपक अपनी बड़ी सास रामकन्या की बाहरवीं के कार्यक्रम में शामिल होने निलगिरी परिसर पहुंचा था। घर में रात के समय भजन-कीर्तन चल रहा था। परिवार के लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी रात करीब दो बजे अचानक दीपक के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर लोग मौके की तरफ दौड़े तो दीपक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। बताया गया कि टेंट की आड़ में उस पर चाकू से हमला किया गया था। अचानक हुई इस वारदात से कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई।
बात करने को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में उठाया चाकू
परिजन घायल दीपक को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। टीआई के अनुसार आरोपी ने बताया कि दीपक उससे बात नहीं करने पर धमका रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में उसने सब्जी काटने वाले चाकू से जीजा पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू जब्त कर लिया है। दो साल पुरानी प्रेम शादी से शुरू हुई पारिवारिक नाराजगी का अंत आखिरकार एक युवक की हत्या के रूप में हुआ।
रिपोर्ट -हेमंत
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर