brother killed by brother in bhabhi love in barwani madhya pradesh भाभी के लिए देवर बना कातिल! MP में अपने सगे भाई को पत्थर से कूंचकर मार डाला; दोनों गिरफ्तार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़brother killed by brother in bhabhi love in barwani madhya pradesh

भाभी के लिए देवर बना कातिल! MP में अपने सगे भाई को पत्थर से कूंचकर मार डाला; दोनों गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के बड़वानी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक भाई ने भाभी के प्यार में अपने भाई की हत्या कर दी।

Mohammad Azam वार्ता, बड़वानीFri, 26 Sep 2025 12:58 PM
share Share
Follow Us on
भाभी के लिए देवर बना कातिल! MP में अपने सगे भाई को पत्थर से कूंचकर मार डाला; दोनों गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां प्रेम में अंधे एक भाई ने अपने सगे भाई को ही रास्ते सा हटा दिया। यहां युवक को उसकी पत्नी और सगे छोटे भाई ने मिलकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि आपस में प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने युवक को कई बार शराब पिलाने के बाद पत्थर से कूंचा, कार से घसीटा और आखिर में नहर में फेंक दिया। इसस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बड़वानी के राजपुर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आयुष अलावा ने बताया कि अजय पवार (21) की हत्या के मामले में उसकी पत्नी छाया (19) और सगे भाई सुमित (18) को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया।

इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 20 सितंबर की सुबह राजपुर थाना क्षेत्र के खड़खल के पास इंदिरा सागर नहर में एक शव मिला थी। इस पर कई स्थानों पर चोट के निशान मिलने पर हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना आरंभ की गई। मृतक की शिनाख्त खड़कल निवासी अजय पवार के रूप में हुई। पुलिस को उसके सगे भाई सुमित की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे इंदौर से बुलाकर पूछताछ की गई। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसके और बड़े भाई अजय की पत्नी छाया के बीच प्रेम संबंध होने के चलते यह घटनाक्रम किया है। उन्होंने बताया कि अजय और सुमित दोनों पिता के साथ ठेकेदारी का काम करते हैं। 29 अप्रैल 2025 को अजय की शादी इंदौर की छाया से हुई थी। इसी बीच सुमित और छाया के बीच प्रेम प्रसंग हो गए।

इस मामल पर बात करते हुए आरोपी ने बताया कि 10 दिन पहले उनके प्रेम संबंधों का पता चलने पर अजय और छाया को राजपुर के खड़कल भेज दिया गया था। सुमित को यह बात ठीक नहीं लगी और उसने अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|