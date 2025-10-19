Hindustan Hindi News
भाई बना भाई की जान का दुश्मन, एक बीघे की जमीन के लिए ट्रैक्टर से रौंदा; मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बीघा जमीन के लिए भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन गया। यहां के भाट पचलना थाना क्षेत्र में भाई ने ट्रैक्टर से भाई को रौंद दिया। इस घटना में भाई की मौत हो गई है।

Sun, 19 Oct 2025 02:13 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बीघा जमीन के लिए भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन गया। यहां के भाट पचलना थाना क्षेत्र में भाई ने ट्रैक्टर से भाई को रौंद दिया। इस हादसे में शख्स की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर है।

मामला उज्जैन जिले के भाट पचलना थाना क्षेत्र का है। यहां एक बीघा जमी को लेकर दो भाइयों में विवाद चल रहा था। रविवार को भाई खेत में पहुंचा तो दूसरे भाई ने बेटे और शख्स को ट्रैक्टर से रौंद दिया। इस घटना में शख्स की मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी पिता-पुत्र फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की फरारी की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

