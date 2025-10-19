भाई बना भाई की जान का दुश्मन, एक बीघे की जमीन के लिए ट्रैक्टर से रौंदा; मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बीघा जमीन के लिए भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन गया। यहां के भाट पचलना थाना क्षेत्र में भाई ने ट्रैक्टर से भाई को रौंद दिया। इस घटना में भाई की मौत हो गई है।

मामला उज्जैन जिले के भाट पचलना थाना क्षेत्र का है। यहां एक बीघा जमी को लेकर दो भाइयों में विवाद चल रहा था। रविवार को भाई खेत में पहुंचा तो दूसरे भाई ने बेटे और शख्स को ट्रैक्टर से रौंद दिया। इस घटना में शख्स की मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।