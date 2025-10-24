मध्य प्रदेश में डबल मर्डर से हड़कंप, भाई-भाभी को उतारा मौत के घाट

संक्षेप: मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोहरा हत्याकांड सामने आया है। यहां दादा के जमीन पर अपना हक मांगने पहुंचे छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी और फिर वहां से चाकू लहराते हुए फरार हो गया।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोहरा हत्याकांड सामने आया है। यहां दादा के जमीन पर अपना हक मांगने पहुंचे छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी और फिर वहां से चाकू लहराते हुए फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने मृतको का मर्ग कायम कर पंचनामा बना कर लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। और फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।

जबलपुर जिले के घमापुर थाना क्षेत्र बल्दी कोरी दफाई में शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब दिन दहाड़े दोहरे ह्त्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब एक महीने से दो भाइयों के बीच प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान कई बार दोनों के बीच विवाद हुए और आसपास रहने वाले पड़ोसियों ने दोनों को समझाइश दी, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। शुक्रवार दोपहर छोटा भाई बबलू हाथ में चाकू लेकर बडे भाई संजय के घर पहुंचा ओर गाली देते हुए संजय को बाहर बुलाया। संजय जैसे ही बाहर आया तो बबलू ने चाकू से हमला कर दिया, संजय के गंभीर घायल होने के बाद बबलू घर में घुसा और भाभी बबीता पर भी एक के बाद एक कई वार कर दिए। सूचना पर घमापुर थाना प्रभारी प्रतिक्षा मार्को मौके पर पहुंची ओर दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घमापुर थाना प्रभारी प्रतिक्षा मार्को ने बताया कि सुचना मिली थी कि एक शख्स ने अपने भाई और भाभी की बीच सड़क पर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की तो पता चल की हत्या करने वाला छोटा भाई बबलू है जो मजदूरी करता है। मर्तक संजय चौधरी नमकीन का व्यापार करता था। बबलू चौधरी और उसका बड़ा भाई संजय चौधरी पैतृक मकान के दो हिस्से कर रहे थे। इसी मकान के पीछे उनके दादा रामलाल की जमीन भी है। इस जमीन पर संजय ने मकान बनवा लिया था। बबलू का कहना था कि दादा की जमीन पर उसका भी हक है। इस प्रोपर्टी का विवाद फिलहाल सामने आया है, शवों का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं।