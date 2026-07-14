सालों ने जीजा को दी 'तालिबानी सजा', अधनंगा कर पेड़ से बांधा और बेल्टों से पीटा; VIDEO वायरल
Viral Video: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो सालों ने अपने बहनोई को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा। हर कोई इस बात से हैरान है आखिर बहनोई को किसलिए पीटा गया?
Viral Video: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो सालों ने अपने जीजा को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पेड़ से बांधकर मारते दिखे लोग
जानकारी के मुताबिक, घटना सिहौनिया थाना क्षेत्र के भिडौषा गांव की है। वायरल वीडियो में एक युवक को पेड़ से बंधा हुआ देखा जा सकता है, जबकि कुछ लोग बेल्ट और डंडों से उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मारपीट करने वाले युवक के साले हैं।
महिला पर टिप्पणी को लेकर हुई पिटाई
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद एक महिला पर कथित टिप्पणी को लेकर हुआ था। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने युवक को पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि, पुलिस अभी वायरल वीडियो की सत्यता और घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
पिटाई वाले वीडियो पर क्या बोली पुलिस?
वीडियो सामने आने के बाद सिहौनिया थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। मामले में जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में स्वयं न्याय करने के बजाय कानून का सहारा लें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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